Trackhouse Racing: un nuovo arrivato a stelle e strisce

Possono mettersi in mostra: le moto Trackhouse sono state presentate in onore delle star statunitensi Wayne Rayney, John Kocinski e Kevin Schwantz. Oliveira ne riceve una attuale, Raúl Fernández una 23 RS-GP per il momento.

Tanto folklore statunitense, pochi sponsor aggiuntivi (per il momento): Trackhouse Racing si concentra per il momento sul fulgore della bandiera statunitense e di conseguenza ha dato il massimo allo show di presentazione di Los Angeles. Sostanziale? È sorprendente la rapidità con cui il nuovo team del grande della NASCAR Justin Marks e la sua figura, il rapper Pitbull, hanno creato la propria identità di squadra . L'ex team RNF è stato rilevato solo alla fine della stagione, un anno prima del previsto, come ha rivelato l'amministratore delegato di Aprilia Massimo Rivola : "Il team non avrebbe dovuto essere sulla griglia di partenza prima del 2025, con una pianificazione a lungo termine sullo sfondo. Improvvisamente le cose sono accadute più velocemente e abbiamo dovuto reagire".

Una delle conseguenze è stata che - contrariamente a quanto annunciato alla presentazione di dicembre - non entrambi i piloti avranno un'Aprilia attuale fin dalla prima gara. Questo vale solo per Miguel Oliveira. Raúl Fernández dovrà accontentarsi, per il momento,di una Aprilia RS-GPdel 2023 .

Quanto tempo ci vorrà perché entrambi i piloti ottengano le moto 2024? Dopo tutto, questo significa anche il doppio del lavoro in pista in termini di dati. Massimo Rivola: "Forse all'inizio sarà più facile lavorare con la vecchia moto. Forse la vecchia moto è anche più veloce all'inizio. Ci sono due possibili momenti per passare all'Aprilia 2024. Ci siederemo con la squadra e ne parleremo. Ma chissà: forse Raúl si innamorerà della moto da 23 cc? In ogni caso, vorremmo cambiare moto non appena se ne presenterà l'occasione".

Perché entrambi i piloti non ricevono il materiale più recente?

"Non è stato così facile a causa dei fornitori. Semplicemente non avevamo abbastanza pezzi! Per questo abbiamo implorato all'ultimo test: per favore, non fatevi male! Siamo felici di essere riusciti a preparare una moto 2024 per Miguel. Ma naturalmente l'obiettivo è quello di avere quattro moto attuali identiche nel garage in futuro. Questo aiuta le prestazioni, come abbiamo visto con la concorrenza". Al momento, la Yamaha è l'unica squadra con due sole moto in MotoGP, Honda e KTM/GASGAS ne hanno quattro e la Ducati otto.

Rivola non ha rancore nei confronti del team predecessore RNF guidato da Razlan Razali e del suo sponsor principale CryptoDATA: "Abbiamo rispetto per quello che hanno fatto. Non è facile essere un team satellite. Sì, sono stati commessi degli errori, ma da entrambe le parti. Ora guardiamo avanti. Avere un team statunitense è un'opportunità enorme, soprattutto in termini di marketing. Oggi è solo l'inizio".

Cosa dicono i corridori

MiguelOliveira: "Devo prima conoscere tutti, ma sono entusiasta. Non vedo l'ora di provare la nuova moto. Non credo che la moto da 24 cc sia un vantaggio all'inizio. Bisogna prima imparare a conoscerla e a fare la messa a punto di base. Ma a lungo termine dovrebbe dare i suoi frutti. L'equipaggio è più o meno lo stesso dell'anno scorso, ma lo spirito è cambiato. È una bella sensazione, molto orientata alle prestazioni. La nostra sede è presso lo stabilimento di Noale. Vogliamo essere il più vicino possibile alla fabbrica. La fine del vecchio team ha sorpreso un po' tutti con il piede sbagliato, compresi noi piloti. Ma tutti si sono comportati in modo estremamente professionale e la transizione è avvenuta senza problemi".

Raúl Fernández: "Non posso ancora dire molto. Non mi interessa molto avere la moto da 23 cc. L'anno scorso ho fatto un buon lavoro con questa moto. Mi ha sempre dato un buon feedback, soprattutto all'anteriore, nel momento in cui ho lasciato i freni. È esattamente ciò di cui ho bisogno per il mio stile di guida. Le ultime tre gare, in particolare, sono state buone, ma in realtà le cose hanno iniziato a migliorare verso la metà della stagione, dopo che mi ero ripreso dall'operazione. Non sempre le prestazioni si vedono solo dai risultati. Nei test di Valencia sono stato costantemente tra i primi 5 per tutto il giorno. Quando mi sento a mio agio, so di essere veloce. La fiducia è tutto. E questa è tornata". Cosa possiamo aspettarci dal giovane spagnolo con la vecchia moto? "Porsi degli obiettivi concreti sotto forma di piazzamenti sarebbe un approccio sbagliato. Non è così che funziona la MotoGP. Bisogna trovare il proprio ritmo e diventare un tutt'uno con la moto. I piazzamenti poi arrivano naturalmente".