Trackhouse Racing: estreante em Stars and Stripes

Muito folclore americano, poucos patrocinadores adicionais (por enquanto): a Trackhouse Racing está a concentrar-se no brilho da bandeira americana por enquanto e, por isso, fez tudo o que estava ao seu alcance no espetáculo de apresentação em Los Angeles. Substancial? É espantosa a rapidez com que a nova equipa de Justin Marks, ogrande piloto da NASCAR , e a sua figura de proa, o rapper Pitbull, criaram a sua própria identidade. A antiga equipa RNF só foi adquirida no final da temporada - um ano antes do previsto, como revelou o CEO da Aprilia ,Massimo Rivola : "A equipa só deveria estar na grelha em 2025, com um planeamento a longo prazo. De repente, as coisas aconteceram mais depressa e tivemos de reagir."

Uma das consequências foi que - ao contrário do que foi anunciado na apresentação em dezembro - nem todos os pilotos terão uma Aprilia de trabalho desde a primeira corrida. Isto aplica-se apenas a Miguel Oliveira. Raúl Fernández terá de se contentar, para já,com uma Aprilia RS-GPde 2023 .

Quanto tempo demorará até que ambos os pilotos recebam as motas de 2024? Afinal de contas, isto também significa o dobro do trabalho em pista em termos de dados. Massimo Rivola: "Talvez seja mais fácil trabalhar com a mota antiga no início. Talvez a mota antiga seja ainda mais rápida no início. Há duas alturas possíveis para mudar para a Aprilia 2024. Vamos sentar-nos com a equipa e falar sobre isso. Mas quem sabe: talvez o Raúl se apaixone pela moto de 23cc? Em todo o caso, gostaríamos de mudar assim que a oportunidade surgir."

Porque é que os dois pilotos não recebem o material mais recente?

"Não foi assim tão fácil por causa dos fornecedores. Simplesmente não tínhamos peças suficientes! Foi por isso que implorámos no último teste: por favor, não caiam! Estamos satisfeitos por termos conseguido ter uma bicicleta de 2024 pronta para o Miguel. Mas, claro, o objetivo é ter quatro motos actuais idênticas na garagem no futuro. Isso ajuda o desempenho, como vimos na competição." Neste momento, a Yamaha é a única equipa com apenas duas motos no MotoGP, a Honda e a KTM/GASGAS têm quatro e a Ducati tem oito.

Rivola não tem ressentimentos em relação à equipa antecessora, a RNF, liderada por Razlan Razali, e ao seu principal patrocinador, a CryptoDATA: "Temos respeito pelo que fizeram. Não é fácil ser uma equipa satélite. Sim, foram cometidos erros, mas de ambos os lados. Agora estamos a olhar para o futuro. Ter uma equipa americana é uma grande oportunidade, especialmente em termos de marketing. Hoje é apenas o começo".

O que dizem os pilotos

Estou ansioso pela nova mota. Não acho que a mota de 24cc seja uma vantagem no início. Primeiro temos de a conhecer e fazer a configuração básica. Mas deve compensar a longo prazo. A equipa é mais ou menos a mesma do ano passado, mas o espírito mudou. A sensação é boa, muito orientada para o desempenho. A nossa sede é na fábrica em Noale. Queremos estar o mais próximo possível da fábrica. O fim da antiga equipa surpreendeu todos um pouco, incluindo nós, os pilotos. Mas todos se comportaram de forma extremamente profissional e a transição correu muito bem."

Raúl Fernández: "Ainda não posso dizer muito. Não me interessa muito o facto de ter a moto de 23cc. No ano passado fiz um bom trabalho com esta mota. Deu-me sempre um bom feedback, especialmente na frente, no momento em que larguei os travões. É exatamente o que preciso para o meu estilo de condução. Exteriormente, as minhas últimas três corridas em particular foram boas, mas na realidade as coisas começaram a melhorar a meio da época, depois de ter recuperado da minha operação. Nem sempre se pode ver o desempenho apenas pelos resultados. No teste de Valência, estive sempre entre os 5 primeiros durante todo o dia. Quando me sinto confortável, sei que sou rápido. A confiança é tudo. E isso está de volta". Então, o que podemos esperar do jovem espanhol com a velha mota? "Estabelecer objectivos concretos sob a forma de classificações seria a abordagem errada. Não é assim que o MotoGP funciona. Temos de encontrar o nosso ritmo e tornarmo-nos um com a moto. Depois, as classificações surgem naturalmente."