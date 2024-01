Pit Beirer (KTM) : "Skiez maintenant !

Avent signifie High Noon, les derniers jours avant les tests sont en revanche les plus calmes : le directeur sportif de KTM, Pit Beirer, nous permet de jeter un coup d'œil dans les coulisses de la production MotoGP. Que se passe-t-il, quand et dans quel ordre ?

Le 28 novembre 2023, deux jours après la finale de la saison, le test final de l'année a eu lieusur le circuit Ricardo Tormo de Valence . Ce n'était pas seulement la première occasion pour le nouveau venu Pedro Acosta de parcourir ses premiers mètres en MotoGP : Pour les équipes, il s'agissait d'une journée décisive pour définir les paramètres de la saison à venir et poser les bases de la moto avec laquelle elles aborderont la saison prochaine.

A partir de ce moment, selon le directeur de KTM-Motorsport Pit Beirer, "la balle est sortie du canon". Il permet à SPEEDWEEK.com de jeter un coup d'œil derrière les portes du département Motorsport, qui est exceptionnellement presque vide ces jours-ci.

Que se passe-t-il exactement à Mattighofen/Munderfing entre le dernier test à Valence à la fin de la saison 2023 et le premier test à Sepang en 2024, et à quel moment ?

C'est une période extrêmement intense. La dernière course a eu lieu tard en novembre, suivie du test du mardi - il ne te reste en principe que trois semaines avant Noël. L'équipe avait 8 courses en 10 semaines dans les os - elle était donc vide et fatiguée. En même temps, la machine tourne à plein régime, lancée des semaines, voire des mois auparavant, pour préparer le vélo 2024.

Qu'est-ce qui prend autant de temps ?

Début janvier, tu dois monter 10 nouvelles motos MotoGP pour 4 pilotes de course plus un pilote d'essai. C'est là que tous les processus convergent. Il y a des courses de longue haleine, comme les matières premières, qui doivent parfois être commandées dès l'été. Les processus d'usinage et de durcissement prennent du temps. Tu gardes certaines pièces clés ouvertes jusqu'à début décembre, après le dernier test. C'est à ce moment-là que le feedback des pilotes de GP est pris en compte. D'ici là, l'équipe d'essai aura développé les pièces.

Que contient l'e-mail qui partira mardi soir de Valence pour Munderfing ? Quel est le briefing pour le département de production ?

Cette version de culasse avec cette électronique, cette fourche et ce bras oscillant se sont avérés être les meilleurs. Les pièces brutes sont déjà toutes prêtes à la maison. Tu as maintenant trois semaines pour mettre tout cela en œuvre. Cela fait de l'Avent le high noon de la production de motos. À Noël, nous donnons congé aux gens, à quelques exceptions près, dans le stock et l'approvisionnement. Après l'Épiphanie, nous avons full house et les motos sont montées. Du point de vue logistique, c'est un défi. En deux semaines, toutes les motos sont non seulement assemblées, mais aussi mises en caisse et prêtes à être expédiées.

De quelle quantité de matériel parlons-nous ?

Il s'agit de 48 caisses d'outre-mer contenant environ 12,5 tonnes de matériel. Elles ont été expédiées la semaine dernière à Sepang pour le premier test. Chaque heure a été consacrée à la mise en place des caisses pour obtenir les meilleures performances possibles.

Commencer plus tôt ne serait donc pas possible ?

Oui, on pourrait bien sûr commencer tranquillement en été et avoir un emploi du temps détendu. En réalité, tu veux bien sûr intégrer chaque heure d'expérience au banc d'essai, chaque tour de test, toutes les connaissances accumulées jusqu'à la dernière seconde dans la nouvelle moto.

Et quand les caisses sont à bord, vous allez skier ?

En fait, la fin janvier est le premier moment de répit après une phase sacrément intense. Et oui, cette semaine, l'équipe a vraiment une journée de ski ! Pour nous, la balle est sortie du canon. Les motos qui sont parties sur le bateau la semaine dernière sont celles avec lesquelles nous allons disputer le premier GP au Qatar. Bien sûr, nous allons apporter d'autres éléments de développement et en rajouter en permanence, mais la base est maintenant prête. Les éléments tels que le châssis, le moteur et la suspension sont fixés. Maintenant, nous allons sur les pistes de ski, puis à Sepang.

Le test de shakedown à Sepang aura lieu du 1er au 3 février, le premier test officiel du 6 au 8 février.

Résultat du test de Valence (28 novembre) :

1. Viñales, Aprilia, 1:29,253 min

2. Binder, KTM, + 0,028 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 0,093 sec

4. Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5. Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

6. Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8. Bastianini, Ducati, + 0,543

9. Miller, KTM, + 0,648

10. Marini, Honda, + 0,703

11. Bagnaia, Ducati, + 0,717

12. Quartararo, Yamaha, + 0,769

13. Mir, Honda, + 0,798

14. Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15. Martin, Ducati, + 0,899

16. Morbidelli, Ducati, + 0,953

17. Zarco, Honda, + 1,030

18. Acosta, KTM, + 1,223

19. Rins, Yamaha, + 1,311

20. Crutchlow, Yamaha, + 1,512

21. Nakagami, Honda, + 1,723

22. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,059

23. Savadori, Aprilia, + 3,431