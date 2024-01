Pit Beirer (KTM): Scia ora!

Il28 novembre 2023, due giorni dopo il finale di stagione, si è svolto l'ultimo test dell'anno sulCircuito Ricardo Tormo di Valencia. Non si è trattato solo della prima occasione per il nuovo arrivato Pedro Acosta di percorrere i suoi primi metri in MotoGP: Per le squadre è stata la giornata decisiva per definire i parametri della prossima stagione e gettare le basi della moto con cui inizieranno la prossima stagione.

Da questo momento in poi, secondo il Direttore Motorsport KTM Pit Beirer, "la palla è fuori dalla gara". Egli permette a SPEEDWEEK.com di dare un'occhiata dietro i cancelli del reparto motorsport, che in questi giorni è quasi vuoto, tanto per cambiare.

Cosa succede esattamente a Mattighofen/Munderfing tra l'ultimo test a Valencia alla fine della stagione 2023 e il primo test a Sepang nel 2024, e in quale momento?

È un periodo estremamente intenso. L'ultima gara è stata a fine novembre, seguita dal test del martedì: in pratica ci sono solo tre settimane prima di Natale. La squadra aveva nelle ossa 8 gare in 10 settimane, quindi era scarica e stanca. Allo stesso tempo, i macchinari funzionano a pieno ritmo, avviati con settimane, a volte mesi, di anticipo per preparare la moto 2024.

Perché ci vuole così tanto?

All'inizio di gennaio si devono costruire 10 nuove MotoGP per 4 piloti più un pilota collaudatore. È qui che si uniscono tutti i processi. Ci sono tempi lunghi come le materie prime, alcune delle quali devono essere ordinate in estate. I processi di lavorazione e di tempra richiedono tempo. Si tengono aperti diversi pezzi chiave fino all'inizio di dicembre, dopo l'ultimo test. È questo il momento in cui arriva il feedback dei piloti del GP. Fino a quel momento, il team di collaudo è in fase di sviluppo.

Cosa c'è nella mail che verrà inviata da Valencia a Munderfing martedì sera? Qual è il briefing per il reparto produzione?

Questa versione di testata con questa elettronica, questa forcella e questo forcellone si sono rivelati i migliori. Le rispettive parti grezze sono già pronte a casa. Ora avete tre settimane per realizzare il tutto. L'Avvento è il mezzogiorno più importante della produzione di moto. Durante il periodo natalizio, con poche eccezioni, concediamo ferie al personale del magazzino e dell'approvvigionamento. Dopo l'Epifania, abbiamo la casa piena e le moto vengono assemblate. Dal punto di vista logistico, si tratta di una sfida. In quindici giorni, non solo tutte le biciclette vengono assemblate, ma vengono anche imballate in scatole e preparate per la spedizione.

Di quanto materiale stiamo parlando?

Ci sono 48 casse d'oltremare con circa 12,5 tonnellate di materiale. Sono state spedite a Sepang la scorsa settimana per il primo test. Ogni ora è stata pianificata per imballare le migliori prestazioni possibili nelle casse.

Quindi non si poteva partire prima?

Sì, si potrebbe iniziare comodamente in estate e avere un programma rilassato. In realtà, naturalmente, si vuole mettere nella nuova moto ogni ora di esperienza al banco di prova, ogni giro di prova e tutte le conoscenze acquisite fino all'ultimo secondo.

E quando le scatole sono sulla barca, si va a sciare?

In effetti, la fine di gennaio è la prima pausa dopo una fase così intensa. E sì, il team ha davvero una giornata di sci questa settimana! Per noi, la palla è fuori dal nostro campo. Le moto che sono salite in barca la scorsa settimana sono quelle che utilizzeremo per il primo GP in Qatar. Naturalmente, porteremo ulteriori parti di sviluppo e continueremo ad aggiungerle, ma la base è ormai completa. Elementi come il telaio, il motore e le sospensioni sono stati fissati. Ora si va sulle piste da sci e poi a Sepang.

Il test shakedown a Sepang si svolgerà dall'1 al 3 febbraio, il primo test ufficiale dal 6 all'8 febbraio.

Risultato test di Valencia (28 novembre):

1° Viñales, Aprilia, 1'29.253 min

2° Binder, KTM, + 0,028 sec

3° Bezzecchi, Ducati, + 0,093 sec

4° Marc Márquez, Ducati, + 0,171

5° Raúl Fernández, Aprilia, + 0,263

Quartararo, Yamaha, + 0,769

13. Mir, Honda, + 0,798

14. Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15. Martin, Ducati, + 0,899

16. Morbidelli, Ducati, + 0,953

17. Zarco, Honda, + 1,030

18. Acosta, KTM, + 1,030 Acosta, KTM, + 1.223

19. Rins, Yamaha, + 1.311

20. Crutchlow, Yamaha, + 1.512

21. Nakagami, Honda, + 1.723

22. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3.059

23. Savadori, Aprilia, + 3.431