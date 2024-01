Advento significa meio-dia, mas os últimos dias antes do teste são os mais calmos: o Diretor Desportivo da KTM, Pit Beirer, dá uma vista de olhos aos bastidores da produção do MotoGP. O que acontece quando e em que ordem?

A28 de novembro de 2023, dois dias após o final da época, teve lugar o último teste do ano no Circuito Ricardo Tormo em Valência. Esta não foi apenas a primeira oportunidade para o recém-chegado Pedro Acosta percorrer os seus primeiros metros no MotoGP: Para as equipas, este foi o dia decisivo para finalizar os parâmetros para a próxima época e lançar as bases para a moto com que vão começar a próxima temporada.

A partir deste momento, de acordo com o Diretor da KTM Motorsport, Pit Beirer, "a bola está fora da corrida". Ele permite que o SPEEDWEEK.com dê uma olhadela por detrás dos portões do departamento de desportos motorizados, que, para variar, está quase vazio nestes dias.

O que acontece exatamente em Mattighofen/Munderfing entre o último teste em Valência, no final da época de 2023, e o primeiro teste em Sepang, em 2024, e a que horas?

É um período extremamente intenso. A última corrida foi no final de novembro, seguida do teste de terça-feira - basicamente só temos três semanas até ao Natal. A equipa teve 8 corridas em 10 semanas - por isso estavam vazios e cansados. Ao mesmo tempo, a maquinaria está a funcionar a toda a velocidade, tendo sido iniciada com semanas, por vezes meses, de antecedência para preparar a bicicleta de 2024.

O que é que está a demorar tanto tempo?

No início de janeiro, temos de construir 10 novas motos de MotoGP para 4 pilotos e um piloto de testes. É aí que todos os processos se juntam. Há longos corredores, como as matérias-primas, algumas das quais têm de ser encomendadas no verão. Os processos de maquinagem e de endurecimento levam tempo. Mantêm-se várias peças-chave abertas até ao início de dezembro, após o último teste. Este é o momento em que o feedback dos pilotos do GP flui. Até lá, a equipa de testes tem estado a desenvolver-se.

O que está no e-mail que será enviado de Valência para Munderfing na terça-feira à noite? Qual é o briefing para o departamento de produção?

Esta versão de cabeça de cilindro com esta eletrónica, esta forquilha e este braço oscilante revelaram-se os melhores. As respectivas peças em bruto estão todas prontas em casa. Agora, têm três semanas para o realizar. Isto faz do Advento o meio-dia da produção de motas. No Natal, com algumas excepções, damos folga ao pessoal do armazém e do aprovisionamento. Depois da Epifania, temos a casa cheia e as motas são montadas. Logisticamente, é um desafio. Numa quinzena, não só todas as bicicletas são montadas, como também são embaladas em caixas e preparadas para o envio.

De quanto material estamos a falar?

São 48 caixas para o estrangeiro com cerca de 12,5 toneladas de material. Foram enviadas para Sepang na semana passada para o primeiro teste. Cada hora foi planeada para embalar o melhor desempenho possível nas caixas.

Então não podiam começar mais cedo?

Sim, claro que se podia começar confortavelmente no verão e ter um calendário mais relaxado. Na realidade, é claro que se pretende colocar na nova mota todas as horas de experiência no banco de ensaios, todas as voltas de teste e todo o conhecimento que se adquiriu até ao último segundo.

E quando as caixas estão no barco, vai-se esquiar?

De facto, o final de janeiro é a primeira pausa depois de uma fase muito intensa. E sim, a equipa tem mesmo um dia de esqui esta semana! Para nós, a bola está fora do nosso campo. As motas que entraram no barco na semana passada são as que vamos utilizar no primeiro GP do Qatar. É claro que vamos trazer mais peças de desenvolvimento e continuar a acrescentar-lhes algo, mas a base está agora completa. Elementos como o chassis, o motor e a suspensão estão fixos. Agora vamos para as pistas de esqui e depois para Sepang.

O teste shakedown em Sepang terá lugar de 1 a 3 de fevereiro e o primeiro teste oficial de 6 a 8 de fevereiro.

Resultado do teste de Valência (28 de novembro):

1º Viñales, Aprilia, 1'29.253 min

2º Binder, KTM, + 0.028 seg

3º Bezzecchi, Ducati, + 0.093 seg

4º Marc Márquez, Ducati, + 0.171

5º Raúl Fernández, Aprilia, + 0.263

6º Alex Márquez, Ducati, + 0,385

7. Di Giannantonio, Ducati, + 0,409

8. Bastianini, Ducati, + 0,543

9. Miller, KTM, + 0,648

10. Marini, Honda, + 0,703

11. Bagnaia, Ducati, + 0,717

12. Quartararo, Yamaha, + 0,769

13. Mir, Honda, + 0,798

14. Augusto Fernández, KTM, + 0,824

15. Martin, Ducati, + 0,899

16. Morbidelli, Ducati, + 0,953

17. Zarco, Honda, + 1,030

18. Acosta, KTM, + 1,223

19. Rins, Yamaha, + 1,311

20. Crutchlow, Yamaha, + 1,512

21. Nakagami, Honda, + 1,723

22. Aleix Espargaró, Aprilia, + 3,059

23. Savadori, Aprilia, + 3,431