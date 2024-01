MotoGP con pinchos: Sigue el choque para Dani Pedrosa

La primera aparición pública de Dani Pedrosa sobre una Red Bull KTM MotoGP más o menos actualizada en la Carrera sobre Hielo de Zell am See fue víctima de la falta de hielo.

En la primera "F.A.T. Ice Race Zell am See" después de una pausa de tres años debido al coronavirus y a las condiciones meteorológicas, Dani Pedrosa debía y quería debutar por fin ante el público el 27 de enero con su Red Bull KTM RC16 de MotoGP con neumáticos de clavos, pero una vez más no pudo ser. Como se habían acumulado grandes cantidades de hielo y nieve en los días previos al evento, el espectáculo, repleto de coches, pudo al menos celebrarse esta vez sin ninguna clasificación hasta que las motos hubiesen fresado la nieve, que llevaba días derritiéndose hasta el césped a temperaturas elevadas.

Para la pequeña pero poderosa fracción de las dos ruedas, con Dani Pedrosa y el héroe nacional austriaco de la velocidad sobre hielo Franky Zorn, no hubo oportunidad de rodar. "Por desgracia, no hacía suficiente frío y el hielo se derritió. La pista estaba bastante destrozada", dijo Dani Pedrosa a SPEEDWEEK.com, lamentando la oportunidad perdida. "Di dos vueltas el viernes para una sesión de fotos. Fue bastante peligroso porque la superficie bajo la nieve suelta y el hielo tenía bastantes resaltes".

El año pasado, el español pasó un día probando para este evento, del que también existen vídeos. Pero entonces el evento se canceló por completo. "Esta vez hemos venido sin preparación porque no se ha materializado. Pero sabíamos cómo tenía que ser la moto para que funcionara. Por desgracia, no iba a poder volver a pilotar delante de los aficionados".

Pedrosa estuvo sin embargo en la pista, en el "asiento caliente" del Skoda Fabia RS Rally2 del múltiple campeón nacional austriaco Raimund "Mundl" Baumschlager. "He pilotado con Dani Sordo antes y también me divertí mucho allí. He tenido muchas oportunidades de probar cosas locas, casi todo con Red Bull. También he estado en un avión de carreras, pero lo que más me fascina es lo que pueden hacer los pilotos de rallies", rindió luego homenaje a su chófer.

Este domingo, Pedrosa tomará el avión rumbo a Malasia para el primer test del año. "Se pasa de temperaturas bajas de un solo dígito a unos buenos 30 grados a la sombra. Va a ser todo un shock", dice. El test shakedown de MotoGP, reservado a los pilotos probadores, al debutante Pedro Acosta y a los equipos concesionarios Honda y Yamaha, tendrá lugar en Sepang del 1 al 3 de febrero.

"Para mí, es más bonito cuando hay más pilotos en la pista. Así tienes algunas referencias más", dijo Pedrosa sobre el estreno de los equipos concesionarios. Los primeros entrenamientos oficiales de 2024 tendrán lugar en el mismo lugar del 6 al 8 de febrero.

El programa de Dani Pedrosa en 2023 comprendía unos 30 días de pruebas, por lo que es probable que sea similar en 2024. Todavía no puede decir si volverá a participar en carreras wildcard. "Hasta ahora, no sé lo que KTM está planeando y si han solicitado wildcards para mí. Tendremos que esperar y ver qué material tenemos. Pero por supuesto que me gustaría volver a correr. Pero es importante que tenga sentido".