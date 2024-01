MotoGP à crampons : le choc pour Dani Pedrosa suit

La première apparition publique de Dani Pedrosa avec une moto Red Bull-KTM MotoGP plus ou moins récente lors de l'Ice Race de Zell am See a été victime du manque de glace.

Lors de la première "F.A.T. Ice Race Zell am See" après une interruption de trois ans pour cause de Corona et d'intempéries, Dani Pedrosa devait et voulait enfin faire ses débuts devant le public le 27 janvier avec sa MotoGP-Red-Bull-KTM RC16 équipée de pneus cloutés, mais il n'en fut rien. Comme de grandes quantités de glace et de neige avaient été accumulées en amont, l'événement-spectacle aux allures d'autos a pu cette fois-ci se dérouler sans aucun classement, du moins jusqu'à ce que les bolides aient rasé la couche de neige qui fondait depuis plusieurs jours par des températures positives.

Pour le petit groupe de deux-roues, composé de Dani Pedrosa et du héros national autrichien de speedway sur glace Franky Zorn, il n'y avait aucune possibilité de rouler. "Malheureusement, il n'a pas fait assez froid et la glace a fondu. La piste était plutôt détruite", a déclaré Dani Pedrosa à SPEEDWEEK.com en regrettant cette occasion manquée. "J'ai fait deux tours le vendredi pour une séance photo. C'était assez dangereux parce que la surface avait plusieurs décrochements sous la neige meuble et la glace".

L'an dernier, l'Espagnol avait effectué une journée d'essais pour cet événement, dont il existe des vidéos. Mais l'événement a ensuite été complètement annulé. "Cette fois, nous sommes venus ici sans préparation, car cela ne s'était pas présenté. Mais nous savions comment la moto devait être conçue pour fonctionner. Malheureusement, une fois de plus, il n'était pas question que je roule devant des fans".

Pedrosa était tout de même en piste, sur le "siège chaud" de la Skoda Fabia RS Rally2 du multiple champion d'État autrichien Raimund "Mundl" Baumschlager. "J'ai déjà roulé avec Dani Sordo et je me suis aussi beaucoup amusé. J'ai eu de nombreuses occasions d'essayer des choses folles, presque toutes avec Red Bull. J'ai aussi été dans un avion de course aérienne, mais ce qui me fascine le plus, c'est ce que les pilotes de rallye peuvent faire", a-t-il ensuite déclaré en hommage à son chauffeur.

Ce dimanche, Pedrosa s'envolera pour la Malaisie pour le premier test de l'année. "On passe de températures basses à un chiffre à une bonne trentaine de degrés à l'ombre. Ça va être un sacré choc", se dit-il. Du 1er au 3 février, Sepang accueillera le shakedown test du MotoGP, réservé aux pilotes d'essai, au rookie Pedro Acosta ainsi qu'aux teams en concession Honda et Yamaha.

"Pour moi, c'est plus agréable quand il y a plus de pilotes sur la piste. Cela permet d'avoir quelques références supplémentaires", a déclaré Pedrosa à propos de la première des teams Concession. Du 6 au 8 février, les premiers tests officiels 2024 auront lieu au même endroit.

Le programme de Dani Pedrosa en 2023 comportait environ 30 jours de tests, ce qui devrait être similaire en 2024. Il ne peut pas encore dire s'il participera à nouveau à des épreuves sous wildcard. "Jusqu'à présent, je ne sais pas ce que KTM a l'intention de faire et s'ils ont demandé des wildcards pour moi. Nous devons attendre de voir quel matériel nous avons. Mais il est clair que j'aimerais bien rouler à nouveau. Mais il est important que cela ait un sens".