MotoGP con le punte: segue lo shock per Dani Pedrosa

La prima apparizione pubblica di Dani Pedrosa su una Red Bull KTM MotoGP più o meno aggiornata alla Ice Race di Zell am See è stata vittima della mancanza di ghiaccio.

Alla prima "F.A.T. Ice Race Zell am See" dopo tre anni di pausa a causa del coronavirus e delle condizioni meteorologiche, Dani Pedrosa avrebbe dovuto e voluto finalmente debuttare davanti al pubblico il 27 gennaio con la sua Red Bull RC16 da MotoGP con pneumatici chiodati, ma ancora una volta non se ne è fatto nulla. Dato che nel periodo precedente l'evento si erano accumulate grandi quantità di ghiaccio e neve, questa volta l'evento spettacolo, che era molto ricco di auto, ha potuto svolgersi senza alcuna classificazione fino a quando le moto non avessero rimosso la neve, che da giorni si scioglieva sul manto erboso a temperature elevate.

Per la piccola ma potente frazione a due ruote con Dani Pedrosa e l'eroe nazionale austriaco dello speedway su ghiaccio Franky Zorn, non c'è stata la possibilità di correre. "Purtroppo non era abbastanza freddo e il ghiaccio si è sciolto. La pista era piuttosto distrutta", ha dichiarato Dani Pedrosa a SPEEDWEEK.com, piangendo l'occasione persa. "Ho fatto due giri venerdì per un servizio fotografico. È stato piuttosto pericoloso perché la superficie sotto la neve e il ghiaccio sciolti presentava parecchie sporgenze".

L'anno scorso, lo spagnolo ha trascorso una giornata di test per questo evento, di cui esistono anche dei video. Ma poi l'evento è stato completamente cancellato. "Questa volta siamo venuti qui senza alcuna preparazione perché non si è concretizzata. Ma sapevamo come doveva essere la moto per funzionare. Purtroppo non avrei potuto correre di nuovo davanti ai tifosi".

Pedrosa era comunque in pista, sul "sedile caldo" della Skoda Fabia RS Rally2 del pluricampione nazionale austriaco Raimund "Mundl" Baumschlager. "Ho già guidato con Dani Sordo e mi sono divertito molto anche in quell'occasione. Ho avuto molte opportunità di provare cose folli, quasi tutto con la Red Bull. Sono stato anche su un aereo da corsa, ma quello che possono fare i piloti di rally mi affascina di più", ha poi reso omaggio al suo autista.

Domenica Pedrosa è in volo per la Malesia per il primo test dell'anno. "Si passa da temperature basse a una cifra a 30 gradi all'ombra. Sarà uno shock", dice. Il test shakedown della MotoGP, riservato ai piloti collaudatori, al debuttante Pedro Acosta e ai team concessionari Honda e Yamaha, si svolgerà a Sepang dall'1 al 3 febbraio.

"Per me è più bello quando ci sono più piloti in pista. In questo modo si ha qualche riferimento in più", ha detto Pedrosa a proposito della prima delle squadre in concessione. I primi test ufficiali del 2024 si svolgeranno nello stesso luogo dal 6 all'8 febbraio.

Il programma di Dani Pedrosa per il 2023 comprendeva circa 30 giorni di test, che probabilmente saranno simili nel 2024. Non è ancora in grado di dire se tornerà a partecipare alle gare wildcard. "Per ora non so cosa stia pianificando KTM e se abbia fatto richiesta di wildcard per me. Dovremo aspettare e vedere che materiale abbiamo. Ma naturalmente mi piacerebbe correre di nuovo. Ma è importante che abbia un senso".