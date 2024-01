MotoGP com espigões: O choque para Dani Pedrosa segue-se

A primeira aparição pública de Dani Pedrosa numa moto Red Bull KTM MotoGP mais ou menos actualizada na Corrida no Gelo em Zell am See foi vítima da falta de gelo.

Na primeira "F.A.T. Ice Race Zell am See", depois de uma paragem de três anos devido ao coronavírus e às condições climatéricas, Dani Pedrosa devia e queria finalmente fazer a sua estreia perante o público, a 27 de janeiro, com a sua Red Bull KTM RC16 de MotoGP com pneus spike, mas mais uma vez nada aconteceu. Uma vez que grandes quantidades de gelo e neve se acumularam no período que antecedeu o evento, o evento de exibição de carros pesados poderia, pelo menos desta vez, prosseguir sem qualquer classificação até que as motos tivessem retirado a neve, que estava a derreter até à relva a temperaturas mais elevadas há dias.

Para a pequena mas poderosa fração de duas rodas, com Dani Pedrosa e o herói nacional austríaco da velocidade no gelo, Franky Zorn, não houve oportunidade de correr. "Infelizmente, não estava suficientemente frio e o gelo derreteu. A pista estava bastante destruída," disse Dani Pedrosa ao SPEEDWEEK.com, lamentando a oportunidade perdida. "Dei duas voltas na sexta-feira para uma sessão fotográfica. Foi bastante perigoso porque a superfície debaixo da neve solta e do gelo tinha bastantes saliências."

No ano passado, o espanhol passou um dia de testes para este evento, dos quais também existem vídeos. Mas depois o evento foi completamente cancelado. "Desta vez, viemos para cá sem qualquer preparação, porque não se concretizou. Mas sabíamos como tinha de ser a mota para que funcionasse. Infelizmente, não ia poder voltar a correr em frente aos fãs."

Pedrosa esteve, no entanto, em pista, no "lugar quente" do Skoda Fabia RS Rally2 do múltiplo campeão nacional austríaco Raimund "Mundl" Baumschlager. "Já tinha conduzido com o Dani Sordo e também me diverti muito. Tive muitas oportunidades de experimentar coisas loucas, quase tudo com a Red Bull. Também já andei num avião de corrida, mas o que os pilotos de rali conseguem fazer fascina-me mais", homenageou o seu motorista.

Este domingo, Pedrosa vai apanhar o voo para a Malásia para o primeiro teste do ano. "Passa de temperaturas baixas de um dígito para uns bons 30 graus à sombra. Vai ser um grande choque", diz ele. O teste shakedown de MotoGP, que está reservado aos pilotos de testes, ao estreante Pedro Acosta e às equipas concessionárias Honda e Yamaha, terá lugar em Sepang de 1 a 3 de fevereiro.

"Para mim, é melhor quando há mais pilotos em pista. Assim, temos mais algumas referências", disse Pedrosa sobre a estreia das equipas concessionárias. Os primeiros testes oficiais de 2024 terão lugar no mesmo local, de 6 a 8 de fevereiro.

O programa de Dani Pedrosa para 2023 incluiu cerca de 30 dias de testes, o que deverá ser semelhante em 2024. Ele ainda não pode dizer se vai voltar a participar nas corridas de wildcards. "Até agora, não sei o que a KTM está a planear e se eles se candidataram a wildcards para mim. Temos de esperar e ver que material temos. Mas é claro que gostaria de voltar a correr. Mas é importante que faça sentido".