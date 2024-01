Stefan Bradl: Si no, los técnicos de HRC se volverán locos

Desde 2013 hasta finales de 2023, Marc Márquez fue la figura de Honda en la categoría de MotoGP, se proclamó campeón seis veces y lideró el desarrollo de la RC213V. Durante años, los demás pilotos de Honda se quejaron de que la moto estaba hecha a la medida del especial estilo de pilotaje de Marc. Los éxitos de otros ases de Honda se convirtieron en una rareza, y el hecho de que Honda llevara años rezagada técnicamente, sin visión ni innovación, no hizo sino exacerbar este efecto.

2024 es el año 1 después de Marc Márquez, el español llegó a un acuerdo de rescisión con Honda el año pasado a pesar de tener un contrato en vigor y huyó al equipo Gresini Ducati. Con la moto de Borgo Panigale, el piloto de 31 años, que cumplirá 31 el 17 de febrero, cree tener más posibilidades de éxito.

El equipo oficial Repsol Honda está formado esta temporada por el ex campeón del mundo Joan Mir y el recién llegado Luca Marini. El italiano, octavo en el Mundial, fue el único piloto de Ducati que no ganó una carrera el año pasado.

Sin la influencia de Marc Márquez, el desarrollo en Honda será diferente. "Será más abierto", está convencido Stefan Bradl, piloto probador de HRC. "A Marc siempre se le preguntaba y se le escuchaba, así fue hasta el final. Ahora estamos recibiendo muchas aportaciones de otros fabricantes a través de Zarco y Marini, lo que es muy importante. Y que nos digan lo que es bueno y malo con nosotros. Tenemos los primeros comentarios, llegarán más en Sepang. Entonces podremos empezar a desarrollar nuevas piezas que finalmente se verán en el crono en términos de rendimiento. El proceso está en marcha, pero llevará tiempo y no se hará de la noche a la mañana. Llevará unos meses".

"Tengo la experiencia con la moto y estoy ayudando a dar forma al desarrollo desde Japón", añadió el bávaro en una entrevista individual con SPEEDWEEK.com. "Pero como piloto, no tengo mucha influencia en la dirección que tome. Sólo soy un pequeño componente con mis declaraciones. En el grupo del equipo de pruebas, todo tiene que encajar para que puedas decir en qué dirección vas. Al final, lo que cuenta es el resultado en el cronómetro, todavía no estamos en condiciones de marcar un buen tiempo por vuelta."

"En nuestro test de Jerez en noviembre, solucionamos lo que los chicos probaron el único día en Valencia. Ya fuera Zarco, Marini o Mir, los comentarios fueron positivos, me dijeron que lo que estaba haciendo era correcto. Nuestros comentarios son los mismos. Por supuesto, soy el primero en hacer declaraciones cuando pruebo algo nuevo. Digo lo que quiero decir o lo que siento. Cada piloto tiene una forma diferente de describir o transmitir algo, pero al final era lo mismo sobre el papel. Lo importante es que estemos en la misma página, lo mismo ocurría con Marc en el pasado. Tenemos que tomar las mismas decisiones juntos, para que no se desvirtúe todo. Si no, los técnicos se volverán locos".

Bradl vuela hoy lunes de Munich a Kuala Lumpur. El test shakedown de MotoGP, reservado a los pilotos probadores, al debutante Pedro Acosta y a los equipos concesionarios de Honda y Yamaha, tendrá lugar del 1 al 3 de febrero en el circuito de Sepang, justo al lado del aeropuerto.