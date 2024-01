Stefan Bradl : "Sinon, les techniciens HRC vont devenir fous

De 2013 à fin 2023, Marc Marquez a été la figure de proue de Honda dans la catégorie MotoGP, a été six fois champion et a montré la voie lors du développement de la RC213V. Pendant des années, les autres pilotes Honda se sont plaints que la moto était taillée sur mesure pour le style de pilotage particulier de Marc. Les succès des autres as de Honda sont devenus rares, et le fait que Honda soit à la traîne depuis des années sur le plan technique, sans vision ni innovation, n'a fait que renforcer cet effet.

2024 est l'année 1 après Marc Marquez, l'Espagnol s'est mis d'accord l'année précédente avec Honda sur un accord de résiliation malgré un contrat valable et s'est réfugié dans l'équipe Gresini Ducati. Avec la machine de Borgo Panigale, le pilote, qui aura 31 ans le 17 février, estime avoir de plus grandes chances de succès.

L'équipe d'usine Repsol-Honda est composée cette saison de l'ancien champion du monde Joan Mir et du nouveau venu Luca Marini. L'an dernier, l'Italien, huitième du championnat du monde, a été le seul pilote Ducati à ne pas remporter de course.

Sans l'influence de Marc Marquez, l'évolution chez Honda sera différente. "Elle sera plus ouverte", est convaincu Stefan Bradl, pilote d'essai du HRC. "Marc était celui à qui l'on posait toujours des questions et qui était écouté, cela a été le cas jusqu'à la fin. Maintenant, avec Zarco et Marini, nous recevons beaucoup d'informations des autres constructeurs, ce qui est très important. Et qu'ils nous disent ce qui va et ce qui ne va pas chez nous. Nous avons le premier feedback, nous en aurons d'autres à Sepang. C'est à ce moment-là que nous pourrons commencer à développer de nouvelles pièces qui seront enfin visibles au chronomètre en termes de performances. Le processus est en cours, mais cela prendra encore du temps et ne se fera pas du jour au lendemain. Cela prendra quelques mois".

"J'ai l'expérience de la moto et je participe au développement depuis le Japon", a ajouté le Bavarois lors d'un entretien en tête-à-tête avec SPEEDWEEK.com. "En tant que pilote, je n'ai pas beaucoup d'influence sur la direction à prendre. Je ne suis qu'un petit élément avec mes déclarations. Dans le groupe de l'équipe de test, tout doit s'accorder pour que l'on puisse dire dans quelle direction on va. Au final, c'est le résultat au chronomètre qui compte, nous ne sommes actuellement pas encore en mesure de réaliser un bon temps au tour".

"Lors de notre test à Jerez en novembre, nous avons fait le tri dans ce que les gars ont essayé pendant la seule journée à Valence. Que ce soit Zarco, Marini ou Mir, les retours ont été positifs, ils m'ont dit que ce que je faisais convenait. Nos commentaires se recoupent. Bien sûr, je suis le premier à faire des déclarations quand j'essaie quelque chose de nouveau. Je dis ce que je pense ou ce que je ressens. Chaque pilote a une manière différente de décrire ou de faire passer quelque chose, sur le papier, c'était finalement la même chose. L'important est que nous soyons sur la même ligne, c'était la même chose dans le passé avec Marc. Nous devons prendre les mêmes décisions ensemble, pas que ça se croise. Sinon, les techniciens deviennent fous".

Ce lundi, Bradl s'envolera de Munich pour Kuala Lumpur. Le circuit de Sepang, situé juste à côté de l'aéroport, accueillera du 1er au 3 février les tests de shakedown MotoGP réservés aux pilotes d'essais, à la recrue Pedro Acosta ainsi qu'aux teams concessionnaires Honda et Yamaha.