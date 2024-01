Stefan Bradl: Altrimenti i tecnici dell'HRC impazziranno

Dal 2013 alla fine del 2023, Marc Marquez è stato la figura di riferimento della Honda nella classe MotoGP, è diventato campione per sei volte e ha guidato lo sviluppo della RC213V. Per anni, gli altri piloti Honda si sono lamentati del fatto che la moto fosse fatta su misura per lo stile di guida speciale di Marc. I successi degli altri assi Honda sono diventati una rarità e il fatto che Honda sia rimasta indietro tecnicamente per anni senza visione e innovazione ha solo esacerbato questo effetto.

Il 2024 è l'anno 1 di Marc Marquez: l'anno scorso, nonostante un contratto valido, lo spagnolo ha deciso di rescindere il contratto con la Honda ed è passato al team Gresini Ducati. Con la moto di Borgo Panigale, il 31enne, che compirà 31 anni il 17 febbraio, ritiene di avere maggiori possibilità di successo.

Il team Repsol Honda di questa stagione è composto dall'ex campione del mondo Joan Mir e dal nuovo arrivato Luca Marini. L'italiano, che ha concluso il campionato del mondo all'ottavo posto, è stato l'unico pilota Ducati a non vincere una gara lo scorso anno.

Senza l'influenza di Marc Marquez, lo sviluppo della Honda sarà diverso. "Sarà più aperto", è convinto il collaudatore HRC Stefan Bradl. "Marc era quello che veniva sempre interpellato e ascoltato, questo fino alla fine. Ora stiamo ricevendo molti input da altri costruttori attraverso Zarco e Marini, il che è molto importante. E ci dicono cosa c'è di buono e di cattivo in noi. Abbiamo i primi riscontri, altri arriveranno a Sepang. Poi potremo iniziare a sviluppare nuove parti che saranno finalmente visibili in termini di prestazioni. Il processo è in corso, ma ci vorrà tempo e non sarà fatto da un giorno all'altro. Ci vorranno alcuni mesi".

"Ho esperienza con la moto e sto contribuendo allo sviluppo dal Giappone", ha aggiunto il bavarese in un'intervista a tu per tu con SPEEDWEEK.com. "Ma come pilota non ho molta influenza sulla direzione che prenderà la moto. Sono solo un piccolo componente con le mie dichiarazioni. Nel gruppo del test team, tutto deve combaciare in modo da poter dire in quale direzione si sta andando. Alla fine, ciò che conta è il risultato sul cronometro, non siamo ancora in grado di stabilire un buon tempo sul giro".

"Nel test di Jerez di novembre, abbiamo messo a punto quello che i ragazzi hanno provato nell'unica giornata di Valencia. Che si trattasse di Zarco, Marini o Mir, il feedback è stato positivo, mi hanno detto che quello che stavo facendo era giusto. I nostri commenti sono gli stessi. Naturalmente, sono il primo a fare dichiarazioni quando provo qualcosa di nuovo. Dico quello che penso o sento. Ogni ciclista ha un modo diverso di descrivere o trasmettere qualcosa, ma alla fine il risultato è lo stesso sulla carta. La cosa importante è che siamo sulla stessa lunghezza d'onda, come è successo con Marc in passato. Dobbiamo prendere insieme le stesse decisioni, in modo che non si crei confusione. Altrimenti i tecnici impazziranno".

Bradl vola da Monaco a Kuala Lumpur oggi, lunedì. Il test shakedown della MotoGP, riservato ai collaudatori, al debuttante Pedro Acosta e ai team concessionari di Honda e Yamaha, si svolgerà dall'1 al 3 febbraio sul circuito di Sepang, proprio accanto all'aeroporto.