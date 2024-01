Stefan Bradl: Caso contrário, os técnicos da HRC vão ficar loucos

A época de MotoGP de 2024 é o Ano 1 após a saída de Marc Marquez da Honda para a Ducati. A SPEEDWEEK.com falou com o piloto de testes da HRC, Stefan Bradl, sobre o impacto que este facto terá no desenvolvimento da RC213V.

De 2013 até ao final de 2023, Marc Marquez foi a figura de proa da Honda na classe de MotoGP, sagrou-se campeão seis vezes e liderou o desenvolvimento da RC213V. Durante anos, os outros pilotos da Honda queixaram-se de que a mota estava adaptada ao estilo de condução especial de Marc. Os sucessos de outros ases da Honda tornaram-se uma raridade, e o facto de a Honda ter ficado para trás tecnicamente durante anos, sem visão e inovação, apenas exacerbou este efeito.

2024 é o ano 1 depois de Marc Marquez, o espanhol chegou a um acordo de rescisão com a Honda no ano passado, apesar de um contrato válido, e fugiu para a equipa Gresini Ducati. Com a moto de Borgo Panigale, o piloto de 31 anos, que fará 31 anos a 17 de fevereiro, acredita que tem mais hipóteses de sucesso.

A equipa de trabalho da Repsol Honda esta época é composta pelo antigo campeão mundial Joan Mir e pelo recém-chegado Luca Marini. O italiano, que terminou em oitavo no campeonato do mundo, foi o único piloto da Ducati que não ganhou uma corrida no ano passado.

Sem a influência de Marc Marquez, o desenvolvimento da Honda será diferente. "Será mais aberto", está convencido o piloto de testes da HRC, Stefan Bradl. "Marc era aquele que era sempre questionado e ouvido, foi assim até o final. Agora estamos a receber muitas informações de outros fabricantes através de Zarco e Marini, o que é muito importante. E que nos digam o que é bom e o que é mau para nós. Já temos o primeiro feedback, mais virão em Sepang. Depois podemos começar a desenvolver novas peças que serão finalmente visíveis no relógio em termos de desempenho. O processo está a decorrer, mas vai levar tempo e não será feito de um dia para o outro. Vai demorar alguns meses".

"Tenho experiência com a moto e estou a ajudar a moldar o desenvolvimento a partir do Japão", acrescentou o bávaro numa entrevista individual ao SPEEDWEEK.com. "Mas, como piloto, não tenho muita influência na direção que a moto vai tomar. Sou apenas um pequeno componente com as minhas declarações. No grupo da equipa de testes, tudo tem de se encaixar para que se possa dizer em que direção se vai. No final, o que conta é o resultado no relógio, ainda não estamos em posição de fazer um bom tempo por volta."

"No nosso teste em Jerez, em novembro, resolvemos o que os rapazes experimentaram num dia em Valência. Quer se trate de Zarco, Marini ou Mir, o feedback foi positivo, disseram-me que o que eu estava a fazer era correto. Os nossos comentários são os mesmos. Claro que sou o primeiro a fazer declarações quando tento algo novo. Digo o que quero dizer ou o que sinto. Cada cavaleiro tem uma forma diferente de descrever ou transmitir algo, mas no final era o mesmo no papel. O importante é que estejamos na mesma página, como aconteceu com o Marc no passado. Temos de tomar as mesmas decisões em conjunto, para que não haja confusão. Caso contrário, os técnicos vão ficar loucos".

Bradl voa de Munique para Kuala Lumpur hoje, segunda-feira. O teste shakedown de MotoGP, que está reservado aos pilotos de testes, ao estreante Pedro Acosta e às equipas concessionárias da Honda e Yamaha, terá lugar de 1 a 3 de fevereiro na pista de Sepang, mesmo ao lado do aeroporto.