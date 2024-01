Dani Pedrosa: "Misano no se puede repetir"

Dani Pedrosa, piloto probador de KTM y reserva noble, no participó en la Ice Race de Zell am See, pero debería volver a hacer una aparición como invitado en MotoGP en 2024. Todo tiene que encajar para una aparición como wildcard como en Misano.

Al hablar con Dani Pedrosa, condenado a una relativa inactividad en Zell am See, el tema de su trabajo como piloto probador y sus posibles apariciones como wild card en la próxima temporada desembocó inevitablemente en el Gran Premio de San Marino 2023. En aquel momento, el español causó sensación a pocos días de cumplir 38 años. Después de terminar cuarto en el sprint, también acabó sensacionalmente cuarto en la carrera principal de Misano, a sólo 4,481 segundos del ganador, Jorge Martín, y a 0,669 segundos del tercer clasificado, el a la postre campeón del mundo Pecco Bagnaia.

El ganador de 54 Grandes Premios (31 de ellos en MotoGP) no tiene inconveniente en tener otra oportunidad de disputar un Gran Premio a través de una wildcard, aunque no le importaría que esto ocurriera en una de las cuatro carreras de su país natal, España.

Cuando se le preguntó si había algún secreto para su gran actuación en Misano en septiembre de 2023, el pequeño Dani respondió: "No tenía ninguno. Yo mismo me sorprendí un poco de lo bien que me fue. Pero tengo que decir que KTM había dado un buen paso y la moto era muy buena. Se juntaron muchos factores. También se necesita una clasificación perfecta, una salida perfecta y una buena primera vuelta para poder lograr un resultado tan bueno. Si se comete un pequeño error, el resultado no es tan bueno. También ha hecho falta un poco de suerte".

Como su clara subestimación sonaba poco convincente, Pedrosa añadió las siguientes palabras en una entrevista con SPEEDWEEK.com: "El secreto fue que el equipo hizo un gran trabajo. Nos esforzamos mucho y tuvimos un gran apoyo de los aficionados. Fue un trabajo en equipo absolutamente fantástico".

A continuación, Pedrosa reconoció que él, como piloto, también tuvo algo que ver en el cuarto puesto. "Bueno, estaba bastante relajado porque no tengo nada que perder. Quizá vuelva a ser más rápido a medida que me haga mayor. Pero bromas aparte, los neumáticos también nos ayudaron mucho".

Cuando se le pregunta si tras este éxito se planteó brevemente volver a ser piloto de carreras a tiempo completo, el tricampeón del mundo lo niega categóricamente. "En absoluto. Estoy contento con mi posición, eso me basta. Además, Misano 2023 no se puede repetir. Sólo hay pilotos punteros en la pista, aquello fue una excepción, como ya he dicho, porque todo se juntó y salió a la perfección."