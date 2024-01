Dani Pedrosa : "Misano ne peut pas être répété".

Dani Pedrosa, pilote d'essai KTM et réserviste de luxe, n'a pas participé à l'Ice Race de Zell am See, mais il devrait faire une nouvelle apparition en MotoGP en 2024. Tout doit donc concorder pour une apparition sous wildcard comme celle de Misano.

En discutant avec Dani Pedrosa, condamné à une relative inactivité à Zell am See, le sujet du travail de pilote d'essai et des éventuelles wild-cards pour la saison à venir s'est rapidement retrouvé au Grand Prix de Saint-Marin 2023, lorsque l'Espagnol a fait trembler la piste à quelques jours de son 38e anniversaire. Après une quatrième place au sprint, il avait terminé à la quatrième place de la course principale de Misano, à seulement 4,481 secondes du vainqueur Jorge Martin et à 0,669 seconde du troisième, le futur champion du monde Pecco Bagnaia.

Le vainqueur de 54 GP (dont 31 en MotoGP) n'est pas opposé à une nouvelle chance de participer à un Grand Prix par le biais d'une wild card, même s'il ne serait pas contre le fait que cela se produise lors d'une des quatre courses qui se dérouleront à nouveau dans son pays natal, l'Espagne.

Lorsqu'on lui a demandé s'il y avait un secret sur sa performance extrêmement forte en septembre 2023 à Misano, le frêle Dani a répondu : "Je n'en avais pas. J'ai été moi-même un peu surpris de la façon dont cela s'est passé. Mais je dois dire que KTM avait fait un bon pas et que la moto était très bonne. De nombreux facteurs se sont combinés. Il faut aussi une qualification parfaite, un départ parfait et un bon premier tour pour être en mesure d'obtenir un aussi bon résultat. S'il n'y a qu'une petite erreur, le résultat n'est pas aussi bon. Il y avait aussi un peu de chance".

Comme son understatement clair ne semblait pas convaincant, Pedrosa a poursuivi avec les mots suivants lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com : "Le secret, c'est que l'équipe a fait un super travail. Nous avons fait beaucoup d'efforts pour y parvenir et nous avons eu un soutien formidable de la part des fans. C'était un travail d'équipe et c'était absolument fantastique".

Pedrosa a tout de même concédé qu'en tant que pilote, il avait également joué un rôle dans cette quatrième place. "Bon, j'étais assez détendu, car je n'ai plus rien à perdre. Peut-être qu'en vieillissant, je serai plus rapide. Mais blague à part, les pneus nous ont aussi beaucoup aidés".

En revanche, le triple champion du monde répond catégoriquement par la négative à la question de savoir s'il a brièvement envisagé de redevenir un pilote de course à temps plein après ce succès. "Absolument pas. Je suis satisfait de ma position, cela me suffit. De plus, Misano 2023 ne peut pas être répétée. Il n'y a que des pilotes de haut niveau, c'était une fois une exception, comme je l'ai dit, parce que tout s'accordait et que cela s'est parfaitement déroulé".