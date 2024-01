Dani Pedrosa: "Misano non si può ripetere".

Il collaudatore KTM e nobile riserva Dani Pedrosa non ha partecipato alla Ice Race di Zell am See, ma dovrebbe fare di nuovo un'apparizione in MotoGP nel 2024. Tutto deve andare per il verso giusto per un'apparizione come wildcard a Misano.

Parlando con Dani Pedrosa, condannato a una relativa inattività a Zell am See, l'argomento del suo lavoro di collaudatore e delle possibili partecipazioni come wildcard nella prossima stagione ha portato inevitabilmente al Gran Premio di San Marino 2023. In quell'occasione, lo spagnolo ha fatto scalpore a pochi giorni dal suo 38° compleanno. Dopo il quarto posto in volata, si è piazzato clamorosamente quarto anche nella gara principale di Misano, a soli 4,481 secondi dal vincitore Jorge Martin e a 0,669 secondi dal terzo classificato, il campione del mondo Pecco Bagnaia.

Il 54 volte vincitore di un GP (di cui 31 in MotoGP) non ha alcuna obiezione ad avere un'altra possibilità di partecipare a un Gran Premio tramite una wildcard, anche se non gli dispiacerebbe se ciò avvenisse in una delle quattro gare nel suo Paese natale, la Spagna.

Quando gli è stato chiesto se c'era un segreto per la sua fortissima prestazione a Misano nel settembre 2023, il piccolo Dani ha risposto: "Non ce l'avevo. Sono rimasto un po' sorpreso di quanto sia andata bene. Ma devo dire che KTM ha fatto un buon passo avanti e la moto era molto buona. Sono stati molti i fattori che si sono combinati. Per ottenere un risultato così buono servono anche una qualifica perfetta, una partenza perfetta e un buon primo giro. Se si commette un piccolo errore, il risultato non è così buono. Ci è voluta anche un po' di fortuna".

Poiché il suo chiaro understatement non sembrava convincente, Pedrosa ha aggiunto le seguenti parole in un'intervista a SPEEDWEEK.com: "Il segreto è che la squadra ha fatto un ottimo lavoro. Ci siamo impegnati molto e abbiamo avuto un grande sostegno da parte dei tifosi. È stato un lavoro di squadra assolutamente fantastico".

Pedrosa ha poi ammesso che anche lui come pilota ha avuto un certo peso nel quarto posto. "Ok, ero abbastanza rilassato perché non ho nulla da perdere. Forse con l'età diventerò di nuovo più veloce. Ma a parte gli scherzi, anche i pneumatici ci hanno aiutato molto".

Quando gli viene chiesto se dopo questo successo ha pensato di tornare a fare il pilota a tempo pieno, il tre volte campione del mondo lo nega categoricamente. "Assolutamente no. Sono contento della mia posizione, mi basta. Inoltre, Misano 2023 non si può ripetere. In pista ci sono solo i top rider, quella è stata un'eccezione, come ho detto, perché tutto si è combinato ed è andato alla perfezione."