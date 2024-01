Dani Pedrosa: "Misano não se pode repetir"

Dani Pedrosa, piloto de testes da KTM e reserva nobre, não participou na Corrida no Gelo em Zell am See, mas deverá voltar a ser convidado do MotoGP em 2024. Tudo tem de correr bem para uma participação como a de Misano.

Quando se falou com Dani Pedrosa, condenado a uma relativa inatividade em Zell am See, o tema do seu trabalho como piloto de testes e de possíveis participações como wildcard na próxima época conduziu inevitavelmente ao Grande Prémio de San Marino de 2023. Nessa altura, o espanhol causou uma grande agitação, apenas alguns dias antes do seu 38º aniversário. Depois de ter terminado em quarto lugar no sprint, também terminou de forma sensacional em quarto lugar na corrida principal em Misano - apenas 4,481 segundos atrás do vencedor Jorge Martin e 0,669 segundos atrás do terceiro classificado, o eventual campeão do mundo Pecco Bagnaia.

O 54 vezes vencedor de GPs (31 deles no MotoGP) não se opõe a outra oportunidade de disputar um Grande Prémio através de um wildcard, embora não se importasse que isso acontecesse numa das quatro corridas no seu país natal, Espanha.

Quando lhe perguntaram se havia um segredo para o seu desempenho extremamente forte em Misano, em setembro de 2023, o pequeno Dani respondeu: "Não tinha nenhum. Eu próprio fiquei um pouco surpreendido com o quão bem correu. Mas tenho de dizer que a KTM deu um bom passo e a mota estava muito boa. Muitos factores se conjugaram. Também é preciso uma qualificação perfeita, um arranque perfeito e uma boa primeira volta para conseguir um resultado tão bom. Se acontecer apenas um pequeno erro, o resultado não é tão bom. Também foi preciso um pouco de sorte".

Porque a sua afirmação clara não pareceu convincente, Pedrosa acrescentou as seguintes palavras numa entrevista ao SPEEDWEEK.com: "O segredo foi que a equipa fez um grande trabalho. Esforçámo-nos muito e tivemos um grande apoio dos fãs. Foi um trabalho de equipa e absolutamente fantástico".

Pedrosa admitiu depois um pouco que ele, como piloto, também teve um certo papel no quarto lugar. "Ok, eu estava bastante relaxado porque não tenho nada a perder. Talvez volte a ser mais rápido à medida que for ficando mais velho. Mas, brincadeiras à parte, os pneus também nos ajudaram muito."

Quando lhe perguntaram se tinha pensado em voltar a ser piloto a tempo inteiro depois deste sucesso, o tricampeão do mundo negou categoricamente. "De maneira nenhuma. Estou contente com a minha posição, isso é suficiente para mim. Além disso, Misano 2023 não se pode repetir. Só há pilotos de topo na pista, foi uma exceção, como já disse, porque tudo se conjugou e correu na perfeição."