Calendrier MotoGP 2024 : le GP d'Argentine est incertain

Depuis 2014, le circuit MotoGP organisait régulièrement le GP d'Argentine à l'"Autódromo Termas de Río Hondo". Le premier contrat de trois ans avait été signé par le CEO de Dorna, Carmelo Ezpeleta, en personne à Buenos Aires avec la présidente de l'époque, Cristina Fernández de Kirchner.

Jusqu'alors, les fans argentins avaient dû patienter longtemps car la dernière fois que l'Argentine avait accueilli un GP de moto, c'était en 1999. A l'époque, la course avait eu lieu à l'"Autodromo Oscar Alfredo Gálvez de Buenos Aires".

L'"Autódromo Termas de Río Hondo" se trouve à 1185 kilomètres de Buenos Aires, dans une région thermale de la province de Santiago del Estero, à six kilomètres de la ville de Las Termas de Río Hondo, qui lui a donné son nom. Jarno Zaffelli a conçu le circuit de 4,805 km. La piste a été construite en 2007 et les premiers travaux de transformation pour l'homologation GP ont été effectués en 2012. Le tracé comprend neuf virages à droite et cinq virages à gauche, la ligne droite la plus longue mesure 1076 mètres.

Après une pause de deux ans en Corona en 2020 et 2021, le championnat du monde de moto est revenu en Argentine il y a deux ans. Cependant, en 2022, les caisses de fret sont arrivées en Amérique du Sud en provenance d'Indonésie avec un retard considérable, ce qui a entraîné l'annulation complète des entraînements du vendredi.

Ce n'était pas les premiers problèmes à Las Termas. En 2021 déjà, l'Autódromo avait connu un énorme remue-ménage lorsqu'une partie du bâtiment des stands avait été ruinée après un incendie dans la zone des espaces VIP au-dessus des stands et à proximité du Media Centre. L'année dernière, les équipes se sont plaintes de boxes sales et de conditions inacceptables à leur arrivée sur le circuit.

Aujourd'hui, la politique d'austérité radicale du nouveau président argentin Javier Milei remet en question l'organisation du GP d'Argentine 2024 du 5 au 7 avril. Une annulation est à l'ordre du jour et pourrait intervenir dès cette semaine.

L'ouverture du championnat du monde de motocross les 9 et 10 mars a certes été confirmée la semaine dernière par le promoteur du MXGP Infront Moto Racing après l'incertitude initiale, mais pour un Grand Prix moto, les fonds nécessaires sont bien plus importants.

En 2024, 22 Grands Prix moto devraient avoir lieu pour la première fois. Avec le circuit du Balaton en Hongrie, situé à environ 95 kilomètres au sud-ouest de la capitale Budapest, la Dorna a également mentionné l'année dernière, lors de la publication du calendrier MotoGP 2024, un lieu de réserve au cas où un Grand Prix ne pourrait pas avoir lieu. Cependant, on entend également dire en Hongrie que le circuit du lac Balaton ne sera peut-être pas conforme aux normes du MotoGP à temps.