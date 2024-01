Calendario MotoGP 2024: il GP di Argentina è in dubbio

Dal 2014, il circus della MotoGP tiene regolarmente il GP d'Argentina all'"Autódromo Termas de Río Hondo". Il CEO di Dorna Carmelo Ezpeleta ha firmato personalmente il primo contratto triennale a Buenos Aires con l'allora Presidente Cristina Fernández de Kirchner.

Fino ad allora, i tifosi locali avevano dovuto aspettare a lungo; l'ultima volta che l'Argentina aveva ospitato un GP di motociclismo era stato nel 1999. Allora la gara si svolgeva all'"Autodromo Oscar Alfredo Gálvez di Buenos Aires".

L'"Autódromo Termas de Río Hondo" si trova a 1185 chilometri da Buenos Aires, in una zona termale nella provincia di Santiago del Estero, a sei chilometri dalla città di Las Termas de Río Hondo, da cui prende il nome. Jarno Zaffelli ha progettato il tracciato di 4,805 chilometri. Il tracciato è stato costruito nel 2007 e le prime modifiche per l'omologazione GP sono state effettuate nel 2012. Il tracciato comprende nove curve a destra e cinque a sinistra, con il rettilineo più lungo che misura 1076 metri.

Dopo una pausa di due anni per il coronavirus nel 2020 e 2021, il Motomondiale è tornato in Argentina due anni fa. Tuttavia, nel 2022 le casse di trasporto sono arrivate in Sud America dall'Indonesia con un notevole ritardo, motivo per cui le sessioni di allenamento del venerdì sono state completamente annullate.

Questi non sono stati i primi problemi a Las Termas. Già nel 2021 l'Autódromo aveva sollevato un enorme polverone, quando una parte dell'edificio dei box era stata rovinata da un incendio nella zona VIP sopra l'area dei box e vicino al Media Centre. L 'anno scorso, i team si sono lamentati dei box sporchi e delle condizioni inaccettabili al loro arrivo sul circuito.

Ora la radicale politica di austerità del nuovo presidente argentino Javier Milei sta mettendo in dubbio l'organizzazione del GP d'Argentina 2024 dal 5 al 7 aprile. La cancellazione è in discussione e potrebbe avvenire già questa settimana.

Dopo l'incertezza iniziale, la scorsa settimana Infront Moto Racing ha confermato il round di apertura del Campionato mondiale di motocross del 9 e 10 marzo, ma i fondi necessari per un Gran Premio di motociclismo sono significativamente più alti.

Nel 2024 si terranno per la prima volta 22 Gran Premi di motociclismo. L'anno scorso, quando è stato pubblicato il calendario del MotoGP 2024, Dorna ha indicato anche il Circuito di Balaton in Ungheria, a circa 95 chilometri a sud-ovest della capitale Budapest, come sede di riserva nel caso in cui un Gran Premio non potesse svolgersi. Tuttavia, dall'Ungheria giungono voci che il circuito di Balaton potrebbe non essere in grado di soddisfare gli standard della MotoGP in tempo.