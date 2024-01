Calendário de MotoGP 2024: GP da Argentina em dúvida

Desde 2014, o circo do MotoGP tem realizado regularmente o GP da Argentina no "Autódromo Termas de Río Hondo". O Diretor Executivo da Dorna, Carmelo Ezpeleta, assinou pessoalmente o primeiro contrato de três anos em Buenos Aires com a então Presidente Cristina Fernández de Kirchner.

Até então, os fãs locais tiveram de esperar muito tempo; a Argentina tinha acolhido pela última vez um GP de motociclismo em 1999. Nessa altura, a corrida teve lugar no "Autódromo Oscar Alfredo Gálvez em Buenos Aires".

O "Autódromo Termas de Río Hondo" está situado a 1185 quilómetros de Buenos Aires, numa zona termal da província de Santiago del Estero, a seis quilómetros da cidade de Las Termas de Río Hondo, que lhe deu o nome. Jarno Zaffelli desenhou a pista de 4,805 quilómetros. A pista foi construída em 2007 e as primeiras modificações para a homologação do GP foram efectuadas em 2012. O traçado inclui nove curvas à direita e cinco curvas à esquerda, com a reta mais longa a medir 1076 metros.

Depois de uma pausa de dois anos por causa do coronavírus em 2020 e 2021, o Campeonato do Mundo de Motociclismo regressou à Argentina há dois anos. No entanto, as caixas de carga chegaram à América do Sul vindas da Indonésia com um atraso considerável em 2022, razão pela qual as sessões de treino de sexta-feira tiveram de ser completamente canceladas.

Estes não foram os primeiros problemas em Las Termas. Em 2021, o Autódromo já tinha sido palco de uma grande confusão quando parte do edifício das boxes ficou destruído após um incêndio na zona VIP, por cima da zona das boxes e perto do Centro de Imprensa. No ano passado, as equipas queixaram-se de sujidade nas boxes e de condições inaceitáveis à chegada ao circuito.

Agora, a política de austeridade radical do novo presidente da Argentina, Javier Milei, está a colocar em dúvida a realização do GP da Argentina de 2024, de 5 a 7 de abril. Um cancelamento está a ser discutido e pode acontecer já esta semana.

A ronda de abertura do Campeonato do Mundo de Motocross, a 9 e 10 de março, foi confirmada na semana passada pelo promotor do MXGP, Infront Moto Racing, após a incerteza inicial, mas os fundos necessários para um Grande Prémio de Motociclismo são significativamente mais elevados.

Em 2024, serão realizados pela primeira vez 22 Grandes Prémios de Motociclismo. No ano passado, quando o calendário de MotoGP de 2024 foi publicado, a Dorna também nomeou o Circuito de Balaton, na Hungria, a cerca de 95 quilómetros a sudoeste da capital Budapeste, como local de reserva, caso um Grande Prémio não se pudesse realizar. No entanto, há também rumores vindos da Hungria de que o Circuito de Balaton poderá não cumprir as normas do MotoGP a tempo.