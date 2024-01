"Très prochainement" : Ducati vise un nouveau contrat avec Bagnaia

Le directeur de course de Ducati, Gigi Dall'Igna, estime que les jalons pour la saison MotoGP 2025 et au-delà seront posés très tôt sur le marché des pilotes - en commençant de préférence par son champion du monde Pecco Bagnaia.

La plupart des contrats des pilotes MotoGP expirent à la fin de l'année. Dans les teams d'usine, seuls Brad Binder (la star Red Bull-KTM a prolongé l'été 2023 jusqu'en 2026 inclus) et Luca Marini (le successeur de Márquez a reçu un contrat de deux ans de la part du HRC) sont encore en place au-delà de la saison 2024.

Le carrousel des transferts devrait donc s'enclencher très tôt cette année, même dans le cas du numéro 1 : le champion du monde Francesco "Pecco" Bagnaia a déjà prolongé son contrat Ducati il y a deux ans, avant même le début de la saison. Une décision qui s'est avérée être une bonne chose pour les deux parties. Comme on le sait, le protégé de VR46 a offert depuis lors deux titres de pilote au constructeur de Borgo Panigale et a ainsi mis fin à la longue attente en Italie, 15 ans après Casey Stoner.

Ducati souhaite donc conserver Bagnaia pour les années à venir. L'Italien de 27 ans a lui-même reconnu en marge de la présentation de l'équipe à Madonna di Campiglio il y a une semaine: "Un avenir en rouge serait bien". Bien qu'il se soit gardé de donner un calendrier pour une décision, il a révélé : "Je ne cache pas que nous négocions et que l'objectif des deux parties est de rester ensemble".

Interrogé par SPEEDWEEK.com, Gigi Dall'Igna, directeur général de Ducati Corse, a confirmé cette intention : "Nous travaillons pour essayer de trouver un accord avec Pecco. Un contrat avec un double champion du monde MotoGP n'est jamais une chose facile, c'est pourquoi nous avons encore du travail à faire. Mais j'espère y parvenir prochainement".

De manière générale, Dall'Igna s'attend à ce que les premières manœuvres en vue de 2025 et au-delà ne tardent pas à apparaître. "À mon avis, beaucoup vont se mettre en mouvement très tôt. Je pense donc qu'il y aura pour vous beaucoup de choses à dire dans les premiers mois de l'année", a souri le directeur de course de Ducati.

L'absence de Paolo Ciabatti, une personne clé jusqu'à présent dans le box de Ducati Lenovo, puisque l'Italien de 66 ans se consacre désormais au projet de motocross présenté officiellement il y a une semaine en tant que directeur général de la nouvelle division "Ducati Corse Off-Road", n'inquiète pas Dall'Igna malgré l'agitation attendue sur le marché des pilotes. "Paolo reste chez Ducati et continuera d'être une personne importante pour Ducati à l'avenir", a-t-il plutôt souligné.

Le successeur de Ciabatti en tant que directeur sportif du département course de Ducati, responsable des championnats du monde MotoGP et Superbike, est Mauro Grassilli. Déjà responsable du marketing et du sponsoring, il a pris le poste de directeur sportif, marketing et communication de Ducati Corse.