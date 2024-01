"Prossimamente": Ducati punta a un nuovo contratto con Bagnaia

Il Direttore di gara della Ducati Gigi Dall'Igna ipotizza che la rotta per la stagione 2025 della MotoGP e oltre sarà stabilita in anticipo sul mercato dei piloti - preferibilmente a partire dal suo Campione del Mondo Pecco Bagnaia.

La maggior parte dei contratti dei piloti della MotoGP scade alla fine di quest'anno, e solo Brad Binder (la stella della Red Bull KTM ha prolungato il suo contratto nell'estate del 2023 fino al 2026 incluso) e Luca Marini (il successore di Márquez ha ottenuto un contratto biennale dalla HRC) rimarranno nei team ufficiali oltre la stagione 2024.

Di conseguenza, è probabile che la giostra dei trasferimenti si metta in moto presto quest'anno, anche nel caso del numero 1: il campione del mondo Francesco "Pecco" Bagnaia ha prolungato il suo contratto con la Ducati due anni fa, prima dell'inizio della stagione. Una decisione che si è rivelata assolutamente giusta per entrambe le parti. Come è noto, il pupillo di VR46 ha portato alla Casa di Borgo Panigale due titoli piloti, ponendo fine alla lunga attesa in Italia 15 anni dopo Casey Stoner.

Di conseguenza, la Ducati è intenzionata a trattenere Bagnaia per i prossimi anni. Lo stesso 27enne italiano ha ammesso a margine della presentazione del team a Madonna di Campiglio una settimana fa: "Un futuro in rosso sarebbe bello". Sebbene sia stato attento a non fornire un calendario per una decisione, ha rivelato: "Non nascondo che stiamo negoziando e l'obiettivo di entrambe le parti è quello di rimanere insieme".

Interpellato da SPEEDWEEK.com, Gigi Dall'Igna, Direttore Generale di Ducati Corse, ha confermato questa intenzione: "Stiamo lavorando per cercare di trovare un accordo con Pecco. Un contratto con un due volte campione del mondo della MotoGP non è mai una cosa facile, quindi abbiamo ancora del lavoro da fare. Ma spero di riuscirci presto".

In generale, Dall'Igna si aspetta che le prime mosse vengano fatte presto in vista del 2025 e oltre. "Secondo me, molti inizieranno a muoversi presto. Quindi credo che nei primi mesi dell'anno ci sarà molto da raccontare", ha sorriso il boss della Ducati.

Dall'Igna non è preoccupato per l'assenza di Paolo Ciabatti, figura chiave del garage Ducati-Lenovo, perché il 66enne italiano è ora Direttore Generale del neonato reparto "Ducati Corse Off-Road", presentato ufficialmente una settimana fa. "Paolo rimarrà in Ducati e continuerà a essere una persona importante per Ducati anche in futuro", ha invece sottolineato.

Il successore di Ciabatti come Direttore Sportivo del reparto corse Ducati, responsabile dei campionati mondiali MotoGP e Superbike, è Mauro Grassilli. Precedentemente responsabile del marketing e delle sponsorizzazioni, ha ora assunto la carica di Direttore Sportivo, Marketing e Comunicazione di Ducati Corse.