"Em breve": A Ducati tem como objetivo um novo contrato com a Bagnaia

O Diretor de Corrida da Ducati, Gigi Dall'Igna, assume que o rumo para a temporada de MotoGP de 2025 e seguintes será definido cedo no mercado de pilotos - de preferência começando com o seu Campeão do Mundo, Pecco Bagnaia.

A maioria dos contratos dos pilotos de MotoGP expira no final deste ano, com apenas Brad Binder (a estrela da Red Bull KTM prolongou o seu contrato no verão de 2023 até 2026, inclusive) e Luca Marini (o sucessor de Márquez recebeu um contrato de dois anos da HRC) a permanecerem nas equipas de fábrica para além da época de 2024.

Por conseguinte, é provável que o carrossel de transferências comece no início deste ano - também no caso do número 1: o Campeão do Mundo Francesco "Pecco" Bagnaia prolongou o seu contrato com a Ducati há dois anos, antes do início da época. Uma decisão que provou ser absolutamente correcta para ambas as partes. Como é sabido, o protegido de VR46 trouxe ao fabricante de Borgo Panigale dois títulos de pilotos, pondo fim à longa espera em Itália 15 anos depois de Casey Stoner.

Assim, a Ducati está interessada em manter Bagnaia nos próximos anos. O próprio italiano de 27 anos admitiu à margem da apresentação da equipa em Madonna di Campiglio há uma semana: "Um futuro em vermelho seria bom". Embora tenha tido o cuidado de não dar um calendário para uma decisão, revelou: "Não escondo o facto de estarmos a negociar e o objetivo de ambas as partes é ficarem juntas."

Quando questionado pela SPEEDWEEK.com, Gigi Dall'Igna, Diretor Geral da Ducati Corse, confirmou esta intenção: "Estamos a trabalhar para tentar encontrar um acordo com Pecco. Um contrato com um bicampeão do mundo de MotoGP nunca é uma coisa fácil, por isso ainda temos trabalho a fazer. Mas espero fazê-lo em breve".

Em geral, Dall'Igna espera que os primeiros passos sejam dados em breve, com vista a 2025 e mais além. "Na minha opinião, muitos vão começar a mexer-se cedo. Por isso, penso que haverá muito para vos informar nos primeiros meses do ano", sorriu o chefe de corrida da Ducati.

Dall'Igna não está preocupado com o facto de Paolo Ciabatti, uma figura chave na garagem da Ducati-Lenovo, estar desaparecido porque o italiano de 66 anos é agora Diretor Geral do recém-criado departamento "Ducati Corse Off-Road", que foi oficialmente apresentado há uma semana. "Paolo permanecerá na Ducati e continuará a ser uma pessoa importante para a Ducati no futuro", sublinhou.

O sucessor de Ciabatti como Diretor Desportivo do departamento de corridas da Ducati, que é responsável pelos Campeonatos do Mundo de MotoGP e Superbike, é Mauro Grassilli. Anteriormente responsável pelo marketing e patrocínios, assumiu agora o cargo de Diretor de Desporto, Marketing e Comunicação da Ducati Corse.