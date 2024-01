Red Bull GASGAS Tech3 : Premières images du design 2024

C'est le nouveau look du rookie Pedro Acosta et d'Augusto Fernández : comme prévu, après trois ans d'interruption, Tech3 réapparaît pour la première fois en 2024 dans la catégorie MotoGP avec un sponsoring Red Bull de premier plan.

L'équipe française Tech3 compte parmi les plus expérimentées du paddock GP : Hervé Poncharal l'a fondée en 1989 avec Guy Coulon et Bernard Martignac. En 1990, l'écurie, basée à Bormes-les-Mimosas dans le sud de la France, a participé pour la première fois au championnat du monde 250. En tant qu'équipe satellite de Yamaha, elle a fait son entrée dans la "première classe" en 2001. En 2019, Tech3 a entamé une nouvelle ère avec Pierer Mobility AG et, au cours de la deuxième année de collaboration, Miguel Oliveira a offert à l'équipe de Poncharal les deux premières victoires en MotoGP de son histoire, à Spielberg et à Portimão.

Depuis l'année dernière, Tech3 arbore les couleurs rouges de GASGAS, et en 2024, le logo Red Bull apparaît pour la première fois sur le carénage, qui est peint en bleu et rouge. Le nom officiel de l'équipe a été adapté en conséquence et s'appelle désormais "Red Bull GASGAS Tech3". La dernière fois que le fabricant de boissons énergétiques a fait la promotion de la gamme Organics, c'était en 2020, sur les RC16 d'Oliveira et Lecuona.

En 2021 et 2022, des années plus laborieuses ont suivi avec les duos de pilotes Danilo Petrucci et Iker Lecuona ou Remy Gardner et Raúl Fernández. L'année précédente, le leader de l'équipe Pol Espargaró, de retour, s'est gravement blessé dès le début de la saison à Portimão. Augusto Fernández a toutefois réussi à décrocher une remarquable quatrième place au GP de France, son meilleur résultat personnel, lors de son année de rookie dans la catégorie reine.

En 2024, les attentes sont plus élevées, car les champions du monde Moto2 des deux dernières années forment le duo GASGAS-Tech3, car Fernández, âgé de 26 ans, a reçu le soutien de l'ambitieux Pedro Acosta. Les débuts en MotoGP de ce super talent de 19 ans sont suivis avec beaucoup d'attention par toute la scène.

"L'une des choses très excitantes qui s'est produite cet hiver est le retour de Red Bull chez Tech3. Nous sommes extrêmement heureux de retrouver Red Bull sur nos motos MotoGP", a souligné Hervé Poncharal lors de la présentation de l'équipe Red Bull GASGAS Tech3, qui s'est déroulée sous forme virtuelle. "Cette saison sera plus passionnante que jamais, avec un plateau très compétitif. Les pilotes et les packs techniques sont si proches les uns des autres que je pense sincèrement que nous allons assister à un grand spectacle".

"Augusto Fernández a beaucoup appris l'année dernière et il est prêt à performer et à se battre pour les meilleures places", a déclaré le Français expérimenté en parlant de ses pilotes. "Avec Pedro Acosta, c'est l'un des talents les plus excitants du MotoGP de ces dernières années qui se présente à nous. Son premier test à Valence nous a donné la certitude qu'il a tout pour réaliser une brillante saison de rookie. Nous sommes impatients de venir à Sepang et de commencer", a déclaré Poncharal en faisant référence aux essais qui débuteront dans quelques jours en Malaisie.

En tant que nouveau venu dans la catégorie, Acosta (aux côtés des pilotes d'essai et - grâce aux nouvelles concessions - des pilotes titulaires de Yamaha et Honda) pourra déjà participer au shakedown du 1er au 3 février. Pour les autres pilotes MotoGP, la pause hivernale se terminera officiellement avec les tests IRTA à Sepang du 6 au 8 février.

Le team manager Nicolas Goyon avait cependant une requête dans toute l'euphorie d'Acosta : "Pedro est un grand talent, mais mon message aux fans serait : 'Soyez patients ! Ce n'est pas si facile pour un rookie de se produire. C'est compliqué de nos jours avec les dispositifs de ride-height et tous les appareils électroniques. Le format des week-ends de course rend aussi les choses compliquées, il faut apprendre à connaître tout cela. Nous devons lui laisser du temps".

"Avec Pedro, je pense que tout le paddock et le milieu sont d'accord pour dire qu'avec lui, c'est un diamant brut du sport qui est en train de naître", a ajouté Pit Beirer, directeur du sport automobile de Pierer Mobility AG avec les marques KTM, GASGAS et Husqvarna. "C'est un pilote très spécial, un pilote unique qui a battu tant de records dès son plus jeune âge. Pedro va nous améliorer et nous renforcer pour l'avenir, c'est pourquoi nous sommes heureux de l'avoir".

En outre, Beirer a fait l'éloge de l'approche d'Augusto Fernández. "Il a une attitude super positive, c'est un combattant et il nous a offert un moment fort au Mans avec sa quatrième place. J'ai le sentiment que l'équipe s'est très bien adaptée tout au long de la saison et j'ai hâte de voir ce qu'Augusto peut faire pour sa deuxième année".

"GASGAS est une marque très dynamique et, si l'on considère l'esprit d'équipe avec ces deux athlètes fantastiques, il faut définitivement les prendre en compte", a ajouté Pit.