Red Bull GASGAS Tech3: Le prime immagini del progetto 2024

Ecco il nuovo look dei rookie Pedro Acosta e Augusto Fernández: come previsto, Tech3 tornerà nella classe MotoGP con l'importante sponsorizzazione Red Bull per la prima volta nel 2024 dopo una pausa di tre anni.

Il team francese Tech3 è uno dei più esperti dell'intero paddock GP: Hervé Poncharal lo ha fondato nel 1989 insieme a Guy Coulon e Bernard Martignac. La squadra, che ha sede a Bormes-les-Mimosas nel sud della Francia, ha partecipato per la prima volta al Campionato del Mondo 250cc nel 1990. Come team satellite Yamaha, è entrato nella classe regina nel 2001. Il 2019 ha segnato l'inizio di una nuova era per Tech3 con Pierer Mobility AG e, nel secondo anno di collaborazione, Miguel Oliveira ha portato alla squadra di Poncharal le prime due vittorie della storia del team in MotoGP a Spielberg e Portimão.

Dall'anno precedente, Tech3 indossa i colori rossi di GASGAS e nel 2024 il logo Red Bull sarà nuovamente impresso sulla carenatura, dipinta in blu e rosso. Anche il nome ufficiale della squadra è stato adattato di conseguenza ed è ora "Red Bull GASGAS Tech3". Il produttore di bevande energetiche ha promosso per l'ultima volta la gamma Organics sulle RC16 di Oliveira e Lecuona nel 2020.

Seguirono anni più difficili nel 2021 e nel 2022, con le coppie di piloti Danilo Petrucci e Iker Lecuona e Remy Gardner e Raúl Fernández rispettivamente. Nell'anno precedente, il leader della squadra Pol Espargaró ha subito un grave infortunio all'apertura della stagione a Portimão. Tuttavia, Augusto Fernández ha ottenuto un notevole quarto posto al GP di Francia nel suo anno di esordio nella classe regina, come record personale.

Le aspettative sono più alte nel 2024, quando i campioni del mondo della Moto2 degli ultimi due anni formano la coppia GASGAS-Tech3, con il 26enne Fernández affiancato dall'emergente Pedro Acosta. Il debutto in MotoGP del super talento diciannovenne è seguito con grande interesse da tutta la scena.

"Una delle cose più emozionanti accadute quest'inverno è il ritorno di Red Bull in Tech3. Siamo estremamente felici di avere di nuovo Red Bull sulle nostre moto MotoGP", ha sottolineato Hervé Poncharal alla presentazione del team Red Bull GASGAS Tech3, che si è svolta in forma virtuale. "Questa stagione sarà più emozionante che mai, con un campo molto competitivo. I piloti e i pacchetti tecnici sono così vicini che sono fermamente convinto che ci aspetta un grande spettacolo".

"Augusto Fernández ha imparato molto l'anno scorso ed è pronto a fornire le prestazioni e a lottare per le posizioni di vertice", ha detto l'esperto francese riferendosi ai suoi piloti. "Pedro Acosta, uno dei talenti più interessanti della MotoGP degli ultimi anni, si schiererà al nostro fianco. Il suo primo test a Valencia ci ha dato la certezza che ha tutte le carte in regola per disputare una brillante stagione da rookie. Non vediamo l'ora di arrivare a Sepang e iniziare", ha detto Poncharal, riferendosi ai test in Malesia, che inizieranno tra pochi giorni.

Come nuovo arrivato nella classe, Acosta (insieme ai collaudatori e - grazie alle nuove concessioni - anche ai piloti regolari Yamaha e Honda) è già autorizzato a partecipare allo shakedown dall'1 al 3 febbraio, mentre la pausa invernale termina ufficialmente per gli altri piloti della MotoGP con il test IRTA di Sepang dal 6 all'8 febbraio.

In tutta l'euforia di Acosta, il team manager Nicolas Goyon ha anche una richiesta: "Pedro è un grande talento, ma il mio messaggio ai tifosi è: 'Siate pazienti! Non è così facile per un esordiente fare risultati. Al giorno d'oggi è complicato con i dispositivi di altezza di marcia e tutta l'elettronica. Anche il formato dei weekend di gara lo rende complicato, bisogna prima imparare a conoscere tutto. Dobbiamo dargli tempo".

"L'intero paddock e la scena concordano sul fatto che Pedro è un diamante grezzo di questo sport", ha aggiunto Pit Beirer, Direttore Motorsport di Pierer Mobility AG con i marchi KTM, GASGAS e Husqvarna. "È un pilota molto speciale, un pilota unico che ha già battuto tanti record in giovane età. Pedro ci migliorerà e ci rafforzerà per il futuro, quindi siamo felici di averlo con noi".

Beirer ha anche elogiato l'approccio di Augusto Fernández. "Ha un atteggiamento super-positivo, è un combattente e ci ha regalato un momento importante a Le Mans con il suo quarto posto. Ritengo che la squadra si sia adattata molto bene nel corso della stagione e non vedo l'ora di vedere cosa riuscirà a fare Augusto nel suo secondo anno".

"GASGAS è un marchio molto dinamico e, se si considera lo spirito di squadra con questi due fantastici atleti, dovrebbe essere sicuramente nel vostro radar", ha aggiunto Pit.