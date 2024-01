Red Bull GASGAS Tech3: Primeiras imagens do projeto 2024

A equipa francesa Tech3 é uma das mais experientes de todo o paddock de GP: Hervé Poncharal fundou-a em 1989, juntamente com Guy Coulon e Bernard Martignac. A equipa de corrida, com sede em Bormes-les-Mimosas, no sul de França, competiu pela primeira vez no Campeonato do Mundo de 250cc em 1990. Como equipa satélite da Yamaha, entrou na classe rainha em 2001. 2019 marcou o início de uma nova era para a Tech3 com a Pierer Mobility AG, e no segundo ano da colaboração, Miguel Oliveira trouxe à equipa de Poncharal as duas primeiras vitórias de MotoGP na história da equipa em Spielberg e Portimão.

A Tech3 tem vindo a usar as cores vermelhas da GASGAS desde o ano anterior e, em 2024, o logótipo da Red Bull estará novamente estampado na carenagem, que é pintada em azul e vermelho. O nome oficial da equipa também foi adaptado em conformidade e é agora "Red Bull GASGAS Tech3". O fabricante de bebidas energéticas promoveu pela última vez a gama Organics nos RC16 de Oliveira e Lecuona em 2020.

Seguiram-se anos mais difíceis em 2021 e 2022 com as duplas de pilotos Danilo Petrucci e Iker Lecuona e Remy Gardner e Raúl Fernández, respetivamente. No ano anterior, o líder da equipa, Pol Espargaró, sofreu uma lesão grave na abertura da época em Portimão. No entanto, Augusto Fernández alcançou um notável quarto lugar no GP de França no seu ano de estreia na categoria rainha como melhor resultado pessoal.

As expectativas são maiores em 2024, com os Campeões do Mundo de Moto2 dos últimos dois anos a formarem a dupla GASGAS-Tech3, com Fernández, de 26 anos, a ser acompanhado pelo jovem Pedro Acosta. A estreia no MotoGP do super talento de 19 anos está a ser seguida com grande interesse por toda a cena.

"Uma das coisas mais excitantes que aconteceu este inverno foi o regresso da Red Bull à Tech3. Estamos extremamente felizes por ter a Red Bull de volta às nossas motos de MotoGP," sublinhou Hervé Poncharal na apresentação da equipa Red Bull GASGAS Tech3, que decorreu em formato virtual. "Esta época vai ser mais emocionante do que nunca, com um campo muito competitivo. Os pilotos e os pacotes técnicos estão tão próximos uns dos outros que acredito firmemente que vamos ter um grande espetáculo."

"Augusto Fernández aprendeu muito no ano passado e está pronto para dar o seu melhor e lutar pelas primeiras posições", disse o experiente francês, referindo-se aos seus pilotos. "Pedro Acosta, um dos mais excitantes talentos do MotoGP dos últimos anos, vai alinhar connosco. O seu primeiro teste em Valência deu-nos a certeza de que ele tem tudo o que precisa para ter uma época de estreia brilhante. Estamos muito ansiosos por chegar a Sepang e começar," disse Poncharal, referindo-se aos testes na Malásia, que começam dentro de poucos dias.

Como novato na classe, Acosta (juntamente com os pilotos de testes e - graças às novas concessões - também os pilotos regulares da Yamaha e Honda) já está autorizado a participar no shakedown de 1 a 3 de fevereiro, enquanto a pausa de inverno termina oficialmente para os outros pilotos de MotoGP com o teste IRTA em Sepang de 6 a 8 de fevereiro.

Em toda a euforia de Acosta, o chefe de equipa Nicolas Goyon também tinha um pedido a fazer: "Pedro é um grande talento, mas a minha mensagem para os fãs seria: 'Sejam pacientes! Não é tão fácil para um novato se apresentar. Hoje em dia é complicado com os dispositivos de altura de condução e toda a eletrónica. O formato dos fins-de-semana de corrida também o torna complicado, é preciso conhecer tudo primeiro. Temos de lhe dar tempo".

"Todo o paddock e o cenário concordam que o Pedro é um diamante bruto do desporto", acrescentou Pit Beirer, Diretor de Desportos Motorizados da Pierer Mobility AG com as marcas KTM, GASGAS e Husqvarna. "Ele é um piloto muito especial, um piloto único que já bateu tantos recordes numa idade tão jovem. O Pedro vai melhorar e fortalecer-nos para o futuro, por isso estamos felizes por tê-lo."

Beirer também elogiou a abordagem de Augusto Fernández. "Ele tem uma atitude super positiva e é um lutador e deu-nos um ponto alto em Le Mans com o seu quarto lugar. Sinto que a equipa se adaptou muito bem ao longo da época e estou ansioso por ver o que o Augusto pode fazer no seu segundo ano."

"A GASGAS é uma marca muito dinâmica e, quando olhamos para o espírito de equipa com estes dois atletas fantásticos, eles devem definitivamente estar no nosso radar", acrescentou Pit.