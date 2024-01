Pedro Acosta (GASGAS): "La presión siempre estuvo ahí"

Pedro Acosta ya llamó la atención a nivel internacional con su victoria general superior en la Red Bull MotoGP Rookies Cup 2020, y el español ha sido la comidilla de la ciudad desde su mejor comienzo en un Campeonato del Mundo: en 2021, terminó en el podio cuatro veces seguidas en sus cuatro primeras carreras de GP (una vez como subcampeón, ¡tres veces incluso como ganador!).

También destacable: Acosta consiguió su primera victoria en un GP en el GP de Doha de 2021 (sólo su segunda carrera) tras salir desde el pit lane. Con su sexta victoria de la temporada, se coronó campeón de Moto3 a la edad de 17 años y 166 días - el segundo campeón del mundo más joven de la historia, sólo Loris Capirossi era sólo un día más joven en el momento de su primer triunfo.

En 2022 ascendió a la categoría de Moto2 y, tras marcar el mejor tiempo en los primeros entrenamientos oficiales de invierno, la expectación fue en aumento y, echando la vista atrás, Acosta admitió que quizás quiso demostrar demasiado y demasiado rápido. A pesar de un inicio de temporada turbulento, el "Tiburón de Mazarrón" no tardó demasiado en sustituir nada menos que a Marc Márquez como el ganador más joven de la categoría, que existía desde 2010, en el GP de Italia 2022, en Mugello, a la edad de 18 años y 4 días. En 2023, Acosta conquistó su segundo título mundial en su tercer año en el GP, con siete victorias esta temporada.

Ahora, el adolescente del Red Bull GASGAS Tech3 afronta su primera temporada en la categoría reina de MotoGP, y las expectativas son enormes tras su rápido ascenso. Preguntado al respecto en su rueda de prensa tras la presentación de los nuevos colores del Red Bull GASGAS, Acosta ha subrayado: "Estas preguntas o la presión de los medios siempre han estado ahí desde que llegué al mundial. He vivido con la presión todos los días de mi vida durante los últimos tres años. Ahora se ha convertido en algo normal. Sólo intento centrarme en mí mismo y disfrutar cuando voy en moto o cuando estoy en Austria con los chicos de Pierer Mobility AG. Intento centrarme en mí mismo, porque en el pasado he tenido algunos malos momentos con estas cosas en los medios de comunicación. Así que he aprendido a desconectar del ruido y a escuchar sólo lo que quiero oír".

Con sólo 19 años, Acosta entra en la categoría reina. ¿Es suficiente una temporada en el Mundial de Moto3 y dos años en Moto2 para estar preparado para este paso? "De momento no lo sé", responde tranquilo. "Es verdad que mi carrera no ha durado tanto. Sólo estuve un año en Moto3 y todo fue muy rápido. Pero también tuve un primer año difícil en Moto2, que me ayudó mucho a entender cómo funcionan el Campeonato del Mundo y el paddock, y también los medios de comunicación. Eso fue lo que quizá me afectó un poco en esos momentos. Pero sí, veremos cómo puedo aplicar toda mi experiencia del poco tiempo -pero creo que es una buena experiencia- en esta primera temporada de MotoGP".

Al mismo tiempo, el español, que parece muy maduro para su corta edad, subrayó: "No creo que el Pedro de 2021 haya cambiado demasiado en comparación con el Pedro de 2024. Pero entonces todavía era demasiado niño para tanto estrés y tanta atención. Sigo intentando ser abierto. Pero siempre es fácil que los medios saquen de contexto algunas palabras... Pero yo sólo intento decir lo que quiero decir y no hablar de lo que no quiero hablar".

Acosta, deliberadamente, aún no se ha fijado un objetivo para su temporada de debut en el Campeonato del Mundo de MotoGP, aunque en su primer día sobre la RC16 se mantuvo a la altura del mejor tiempo marcado por el piloto oficial de Aprilia Maverick Viñales en el test de Valencia a finales de noviembre, a una manejable diferencia de 1,223 segundos.

"Para ser sincero, no me he marcado un objetivo. La única temporada en la que me fijé objetivos fue la de 2022, y ya ves qué desastre fue la salida entonces", dijo al ser preguntado por SPEEDWEEK.com. "No puedes esperar que empiece a hablar de objetivos cuando sólo he pasado un día encima de la moto. Es una locura hablar de objetivos ahora. Tenemos que ver cómo va el shakedown y el test IRTA en Malasia. Después, llegaremos al test de Qatar con una idea clara".

Como debutante en la categoría, Acosta (junto a los pilotos probadores y los habituales de Yamaha y Honda) ya puede participar en el shakedown de Sepang, del 1 al 3 de febrero, al que seguirán los test IRTA de Malasia (del 6 al 8 de febrero) y Qatar (19 y 20 de febrero). "Tengo seis días en Malasia, luego dos días en Qatar... y luego tenemos una carrera allí. Pero incluso el resultado que podamos conseguir en Qatar no será 'real' comparado con otros circuitos durante la temporada [debido a los test previos]."

Comentando su plan para el primer test del año natural en Malasia, desde donde Acosta se unió a nosotros, dijo: "No tengo un plan en este momento, pero será pasar el mayor tiempo posible en la moto. El año pasado sólo estuve un día en Valencia. No se habla mucho de ello, pero el cambio respecto a Moto2 es grande. Así que intentaremos entender la electrónica, el estilo de pilotaje, los neumáticos y los dispositivos. También es muy positivo que aquí en Malasia llueva a menudo por la tarde. Porque también sería interesante rodar un poco en condiciones de mojado. Intentaremos prepararnos para Qatar de la mejor manera posible. Este trabajo nos ayudará a ser competitivos durante la temporada, cuando empecemos a dar pasos más grandes y a marcarlos cada vez más rápido."