Pedro Acosta (GASGAS) : "La pression a toujours été là".

Pedro Acosta (Red Bull GASGAS Tech3), le rookie du MotoGP âgé de 19 ans, parle ouvertement de sa gestion des attentes élevées et de son approche des essais et de sa première saison dans la catégorie reine.

Pedro Acosta a déjà attiré l'attention au niveau international avec sa victoire écrasante au classement général de la Red Bull MotoGP Rookies Cup 2020, et tout le monde parle de lui depuis sa meilleure entrée en matière de tous les temps en championnat du monde : en 2021, il est monté quatre fois de suite sur le podium lors de ses quatre premières courses de GP (une fois en deuxième position, trois fois en vainqueur !).

Autre fait remarquable : Acosta a remporté sa première victoire en GP lors du GP de Doha 2021 (sa deuxième course seulement), même après un départ depuis la voie des stands. Avec sa sixième victoire de la saison, il a finalement été sacré champion Moto3 à l'âge de 17 ans et 166 jours, devenant ainsi le deuxième plus jeune champion du monde de l'histoire, seul Loris Capirossi étant plus jeune d'un jour lors de son premier triomphe.

En 2022, il est passé à la catégorie Moto2 et, après avoir réalisé le meilleur temps lors des premiers essais officiels d'hiver, l'engouement a pris de l'ampleur - et avec le recul, Acosta a reconnu qu'il avait peut-être voulu trop prouver, trop vite. Malgré un début de saison turbulent, il n'a pas fallu longtemps pour que le "requin de Mazarrón" remporte le titre de plus jeune vainqueur de la catégorie, créée en 2010, à l'âge de 18 ans et 4 jours, lors du GP d'Italie 2022 au Mugello, à la place de Marc Márquez. En 2023, Acosta a remporté sept victoires cette saison et s'est emparé de son deuxième titre de champion du monde lors de sa troisième année en GP.

Aujourd'hui, l'adolescent de Red Bull GASGAS Tech3 s'apprête à vivre sa première saison dans la catégorie reine du MotoGP - et les attentes sont énormes après son ascension fulgurante. Interrogé à ce sujet lors de son tour de presse après avoir dévoilé les nouvelles couleurs de Red Bull GASGAS, Acosta a souligné : "Ces questions ou cette pression des médias ont toujours été présentes depuis que je suis arrivé en championnat du monde. J'ai vécu avec cette pression chaque jour de ma vie au cours des trois dernières années. Maintenant, c'est devenu quelque chose de normal. J'essaie simplement d'être concentré sur moi-même et d'en profiter lorsque je fais de la moto ou lorsque je suis en Autriche avec les gars de Pierer Mobility AG. J'essaie d'être concentré sur moi-même, car dans le passé, j'ai eu quelques mauvais moments avec ces choses dans les médias. J'ai donc simplement appris à faire abstraction du bruit et à n'écouter que ce que je veux entendre".

A tout juste 19 ans, Acosta arrive dans la "première classe". Une seule saison en championnat du monde Moto3 et deux années en Moto2 suffisent-elles pour être prêt à franchir ce pas ? "Je ne le sais pas encore pour l'instant", répond-il avec un calme prononcé. "C'est vrai que ma carrière n'est pas si longue que ça. Je n'ai eu qu'une année en Moto3 et tout est arrivé si vite. Mais j'ai aussi eu cette première année difficile en Moto2, qui m'a beaucoup aidé à comprendre comment fonctionnent le championnat du monde et le paddock - et aussi les médias. C'est peut-être ce qui m'a frappé un peu durement dans ces moments-là. Mais oui, nous allons voir comment je peux utiliser toute l'expérience que j'ai acquise pendant cette courte période - mais je pense que c'est une bonne expérience - pour cette première saison en MotoGP".

En même temps, l'Espagnol, qui semble très mûr pour son jeune âge, a souligné : "Je ne pense pas que le Pedro de 2021 ait trop changé par rapport au Pedro de 2024. Mais à l'époque, j'étais encore trop un enfant pour tout le stress et toute l'attention. J'essaie toujours d'être ouvert. Mais pour les médias, il est toujours facile de sortir certains mots de leur contexte... Mais j'essaie simplement de dire ce que je veux dire et de ne pas parler de ce dont je ne veux pas parler".

Pour lui-même, Acosta ne s'est délibérément pas encore fixé d'objectif pour sa saison de rookie en championnat du monde MotoGP, bien qu'il ait déjà bien tenu le coup lors du test de Valence fin novembre lors de sa première journée sur la RC16, avec un retard raisonnable de 1,223 sec sur le meilleur temps du pilote officiel Aprilia Maverick Viñales.

"Honnêtement, je ne me suis pas fixé d'objectif. La seule saison où je me suis fixé des objectifs, c'était en 2022, et vous pouvez voir à quel point le départ a été un désastre", a-t-il répondu à SPEEDWEEK.com. "Vous ne pouvez pas non plus vous attendre à ce que je commence à parler d'objectifs après avoir passé seulement une journée sur la moto. C'est assez fou de parler d'objectifs maintenant. Nous devons voir comment se déroulent le shakedown et le test IRTA en Malaisie. Ensuite, nous arriverons au test du Qatar avec une idée claire".

En tant que nouveau venu dans la catégorie, Acosta (aux côtés des pilotes d'essai et des pilotes titulaires de Yamaha et Honda) peut déjà participer au shakedown de Sepang du 1er au 3 février, suivi des tests IRTA en Malaisie (du 6 au 8 février) et au Qatar (19 et 20 février). "J'ai six jours en Malaisie, puis deux jours au Qatar - et ensuite nous avons une course là-bas. Mais même le résultat que nous pouvons obtenir au Qatar ne sera pas 'réel' [à cause du test précédent] par rapport à d'autres circuits pendant la saison".

Concernant son plan pour les premiers essais de l'année civile en Malaisie, d'où Acosta était connecté, il a déclaré : "Je n'ai pas encore de plan pour le moment, mais il s'agira de passer le plus de temps possible sur la moto. Je n'ai eu qu'une journée à Valence l'année dernière. On n'en parle pas beaucoup, mais le changement par rapport à la Moto2 est important. Nous allons donc essayer de comprendre l'électronique, le pilotage, les pneus et les dispositifs. C'est aussi plutôt positif que nous ayons souvent de la pluie l'après-midi ici en Malaisie. Car il serait aussi intéressant de rouler un peu dans des conditions humides. Nous allons essayer de nous préparer au mieux pour le Qatar. Ce travail nous aidera à être compétitifs tout au long de la saison, lorsque nous commencerons à faire de plus grands pas et à les placer de plus en plus rapidement".