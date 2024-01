Pedro Acosta (GASGAS): "La pressione c'è sempre stata".

Il 19enne debuttante in MotoGP Pedro Acosta (Red Bull GASGAS Tech3) parla apertamente di come affronta le grandi aspettative e del suo approccio ai test e alla sua prima stagione nella classe regina.

Pedro Acosta ha già attirato l'attenzione a livello internazionale con la sua vittoria assoluta nella Red Bull MotoGP Rookies Cup 2020, e lo spagnolo ha fatto parlare di sé dopo il suo miglior inizio di Campionato del Mondo: nelle sue prime quattro gare del GP 2021, è salito sul podio per quattro volte di fila (una volta come secondo classificato, tre volte addirittura come vincitore!).

Inoltre, Acosta ha ottenuto la sua prima vittoria nel GP di Doha 2021 (solo la sua seconda gara) dopo essere partito dalla corsia dei box. Con la sua sesta vittoria stagionale, è stato incoronato campione della Moto3 all'età di 17 anni e 166 giorni - il secondo più giovane campione del mondo della storia, solo Loris Capirossi era più giovane di un solo giorno al momento del suo primo trionfo.

Nel 2022 è stato promosso alla classe Moto2 e, dopo aver fatto segnare il miglior tempo nei primi test invernali ufficiali, l'entusiasmo è cresciuto sempre di più e, ripensandoci, Acosta ha ammesso di aver forse voluto dimostrare troppo e troppo in fretta. Nonostante un inizio di stagione turbolento, non passò molto tempo prima che lo "Squalo di Mazarrón" sostituisse nientemeno che Marc Márquez come più giovane vincitore della categoria, che esisteva dal 2010, in occasione del GP d'Italia 2022 al Mugello, all'età di 18 anni e 4 giorni. Nel 2023, Acosta ha conquistato il suo secondo titolo di campione del mondo al suo terzo GP, con sette vittorie in questa stagione.

Ora l'adolescente della Red Bull GASGAS Tech3 sta affrontando la sua prima stagione nella classe regina della MotoGP e le aspettative sono enormi dopo la sua rapida ascesa. Interrogato a questo proposito durante il suo incontro con i media dopo la presentazione dei nuovi colori Red Bull GASGAS, Acosta ha sottolineato: "Queste domande o pressioni da parte dei media ci sono sempre state da quando sono entrato nel campionato mondiale. Negli ultimi tre anni ho vissuto con questa pressione ogni giorno della mia vita. Ora è diventata una cosa normale. Cerco solo di concentrarmi su me stesso e di divertirmi quando sono in sella alla mia moto o quando sono in Austria con i ragazzi di Pierer Mobility AG. Cerco di concentrarmi su me stesso, perché in passato ho avuto qualche brutto momento a causa di queste cose sui media. Quindi ho imparato a escludere il rumore e ad ascoltare solo ciò che voglio sentire".

A soli 19 anni, Acosta entra nella classe regina. Una sola stagione nel Campionato del Mondo Moto3 e due anni in Moto2 sono sufficienti per essere pronto per questo passo? "Al momento non lo so", ha risposto con calma. "È vero che la mia carriera non è durata tanto. Ho fatto un solo anno in Moto3 e tutto è successo così in fretta. Ma ho avuto anche un primo anno difficile in Moto2, che mi ha aiutato molto a capire come funziona il campionato del mondo e il paddock, e anche i media. Questo è stato l'aspetto che forse mi ha colpito un po' di più in quei momenti. Ma sì, vedremo come potrò applicare tutta l'esperienza accumulata in questo breve periodo - ma credo che sia una buona esperienza - in questa prima stagione di MotoGP".

Allo stesso tempo, lo spagnolo, che sembra molto maturo per la sua giovane età, ha sottolineato: "Non credo che il Pedro del 2021 sia cambiato troppo rispetto al Pedro del 2024. Ma all'epoca ero ancora troppo bambino per tutto lo stress e le attenzioni. Cerco ancora di essere aperto. Ma è sempre facile per i media estrapolare alcune parole dal contesto... Ma io cerco solo di dire quello che voglio dire e di non parlare di quello di cui non voglio parlare".

Acosta non si è ancora prefissato un obiettivo per la sua stagione da debuttante nel Campionato del Mondo MotoGP, anche se ha tenuto il passo del pilota ufficiale Aprilia Maverick Viñales nel suo primo giorno in sella alla RC16 nei test di Valencia di fine novembre, chiudendo con un distacco gestibile di 1,223 secondi dal miglior tempo.

"Ad essere sincero, non mi sono posto un obiettivo. L'unica stagione in cui mi sono posto degli obiettivi è stata quella del 2022, e potete vedere che disastro è stato l'inizio di quella stagione", ha dichiarato a SPEEDWEEK.com. "Non ci si può aspettare che io inizi a parlare di obiettivi dopo aver trascorso un solo giorno in moto. È piuttosto assurdo parlare di obiettivi adesso. Dobbiamo vedere come vanno lo shakedown e il test IRTA in Malesia. Dopodiché arriveremo al test del Qatar con le idee chiare".

In quanto nuovo arrivato nella categoria, Acosta (insieme ai collaudatori e ai piloti regolari di Yamaha e Honda) è già autorizzato a partecipare allo shakedown di Sepang dall'1 al 3 febbraio, seguito dai test IRTA in Malesia (dal 6 all'8 febbraio) e in Qatar (19 e 20 febbraio). "Ho sei giorni in Malesia, poi due giorni in Qatar - e poi c'è la gara. Ma anche il risultato che potremo ottenere in Qatar non sarà 'reale' rispetto ad altre piste durante la stagione [a causa del test precedente]".

Commentando il suo piano per il primo test dell'anno solare in Malesia, da dove Acosta ci ha raggiunto, ha detto: "Non ho un piano al momento, ma sarà quello di passare più tempo possibile sulla moto. L'anno scorso ho avuto solo un giorno a Valencia. Non se ne parla molto, ma il cambiamento rispetto alla Moto2 è notevole. Cercheremo quindi di capire l'elettronica, lo stile di guida, le gomme e i dispositivi. È anche molto positivo che qui in Malesia spesso piova nel pomeriggio. Perché sarebbe interessante girare un po' anche sul bagnato. Cercheremo di prepararci al meglio per il Qatar. Questo lavoro ci aiuterà a essere competitivi nel corso della stagione, quando cominceremo a fare passi da gigante e a fare sempre più in fretta".