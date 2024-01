Pedro Acosta (GASGAS): "A pressão esteve sempre presente"

O estreante de 19 anos no MotoGP, Pedro Acosta (Red Bull GASGAS Tech3), fala abertamente sobre a forma como lida com as elevadas expectativas e a sua abordagem aos testes e à sua primeira época na categoria rainha.

Pedro Acosta já atraiu a atenção a nível internacional com a sua superior vitória geral na Red Bull MotoGP Rookies Cup de 2020, e o espanhol tem sido o assunto da cidade desde o seu melhor início de sempre num Campeonato do Mundo: em 2021, terminou no pódio quatro vezes seguidas nas suas primeiras quatro corridas de GP (uma vez como segundo classificado, três vezes até como vencedor!).

Também notável: Acosta assegurou a sua primeira vitória num GP no GP de Doha de 2021 (apenas a sua segunda corrida), depois de partir das boxes. Com a sua sexta vitória da época, foi coroado campeão de Moto3 com 17 anos e 166 dias - o segundo campeão mundial mais jovem da história, apenas Loris Capirossi era apenas um dia mais novo na altura do seu primeiro triunfo.

Em 2022, foi promovido à classe Moto2 e, depois de registar o melhor tempo no primeiro teste oficial de inverno, o entusiasmo cresceu e cresceu - e, olhando para trás, Acosta admitiu que talvez quisesse provar demasiado depressa. Apesar de um início de temporada turbulento, não demorou muito para que o "Tubarão de Mazarrón" substituísse ninguém menos que Marc Márquez como o mais jovem vencedor da categoria, que existia desde 2010, no GP de Itália de 2022 em Mugello, com 18 anos e 4 dias. Em 2023, Acosta conquistou o seu segundo título de Campeão do Mundo no seu terceiro ano de GP, com sete vitórias nesta época.

Agora, o adolescente da Red Bull GASGAS Tech3 enfrenta a sua primeira época na categoria rainha do MotoGP - e as expectativas são enormes após a sua rápida ascensão. Questionado sobre este assunto na ronda de imprensa após a revelação das novas cores da Red Bull GASGAS, Acosta sublinhou: "Estas perguntas ou pressão dos media sempre existiram desde que entrei no campeonato do mundo. Vivi com a pressão todos os dias da minha vida nos últimos três anos. Agora tornou-se algo normal. Tento apenas concentrar-me em mim próprio e desfrutar quando estou a andar de mota ou quando estou na Áustria com os rapazes da Pierer Mobility AG. Tento concentrar-me em mim próprio, porque no passado tive alguns momentos maus com estas coisas nos meios de comunicação social. Por isso, aprendi a desligar o ruído e a ouvir apenas o que quero ouvir".

Com apenas 19 anos, Acosta está a entrar na categoria rainha. Será que apenas uma época no Campeonato do Mundo de Moto3 e dois anos em Moto2 são suficientes para estar pronto para este passo? "De momento não sei", respondeu calmamente. "É verdade que a minha carreira não durou muito tempo. Só tive um ano na Moto3 e tudo aconteceu muito rapidamente. Mas também tive um primeiro ano difícil na Moto2, que me ajudou muito a perceber como funciona o campeonato do mundo e o paddock - e também os media. Foi isso que talvez me tenha afetado um pouco nesses momentos. Mas sim, vamos ver como posso aplicar toda a minha experiência do curto período de tempo - mas penso que é uma boa experiência - nesta primeira época de MotoGP."

Ao mesmo tempo, o espanhol, que parece muito maduro para a sua tenra idade, sublinhou: "Não acho que o Pedro de 2021 tenha mudado muito em comparação com o Pedro de 2024. Mas nessa altura eu era ainda demasiado criança para todo o stress e atenção. Continuo a tentar ser aberto. Mas é sempre fácil para os media retirarem algumas palavras do contexto... Mas eu tento apenas dizer o que quero dizer e não falar sobre o que não quero falar".

Acosta ainda não definiu deliberadamente um objetivo para a sua época de estreia no Campeonato do Mundo de MotoGP, embora tenha mantido o melhor tempo estabelecido pelo piloto de fábrica da Aprilia, Maverick Viñales, no teste de Valência no final de novembro, no seu primeiro dia com a RC16, com um atraso de 1,223 segundos.

"Para ser honesto, não estabeleci um objetivo para mim próprio. A única época em que estabeleci objectivos para mim próprio foi 2022 - e podem ver o desastre que foi o arranque nessa altura", disse ele quando questionado pelo SPEEDWEEK.com. "Não se pode esperar que eu comece a falar de objectivos depois de ter passado apenas um dia na bicicleta. É uma loucura falar de objectivos agora. Temos de ver como correm o shakedown e o teste IRTA na Malásia. Depois disso, chegaremos ao teste do Qatar com uma ideia clara."

Como estreante na classe, Acosta (juntamente com os pilotos de testes e os pilotos regulares da Yamaha e da Honda) já está autorizado a participar no shakedown em Sepang de 1 a 3 de fevereiro, seguido dos testes IRTA na Malásia (6 a 8 de fevereiro) e no Qatar (19 e 20 de fevereiro). "Tenho seis dias na Malásia, depois dois dias no Qatar - e depois temos uma corrida lá. Mas mesmo o resultado que conseguirmos alcançar no Qatar não será 'real' em comparação com outras pistas durante a época [devido ao teste anterior]."

Comentando o seu plano para o primeiro teste do ano na Malásia, de onde Acosta se juntou a nós, disse: "Não tenho um plano de momento, mas será passar o máximo de tempo possível com a moto. No ano passado, só tive um dia em Valência. Não se fala muito sobre isso, mas a mudança em relação à Moto2 é grande. Por isso, vamos tentar compreender a eletrónica, o estilo de condução, os pneus e os dispositivos. Também é bastante positivo o facto de chover frequentemente à tarde aqui na Malásia. Porque também seria interessante rodar um pouco em condições de chuva. Vamos tentar preparar-nos para o Qatar da melhor forma possível. Este trabalho vai ajudar-nos a ser competitivos durante a época, quando começarmos a dar passos mais largos e a sermos cada vez mais rápidos."