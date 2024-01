Test SBK à Portimao avec Marquez, Bagnaia - et Rossi

La nouvelle saison du championnat du monde MotoGP débutera dans moins d'un mois et demi, le 10 mars, sur le circuit de Losail, près de Doha, au Qatar. Alors que le team Tech3 GASGAS s'est présenté lundi, huit pilotes MotoGP actuels participent au Portugal à une journée d'entraînement organisée par l'équipe d'usine du championnat du monde de Superbike Ducati. À l'exception de Jorge Martin, tous les pilotes MotoGP actuels du constructeur de Borgo Panigale seront présents à Portimao, le circuit étant également loué pour mardi.

Valentino Rossi (44 ans) sera lui aussi présent en Algarve : il pilotera comme toujours une Yamaha R1 dans ses couleurs typiques et partagera le box avec son demi-frère Luca Marini (Repsol Honda), qui sortira avec une Honda Fireblade.

Dans un autre box, on trouve un trio Ducati avec le champion du monde MotoGP Pecco Bagnaia, le nouveau venu chez Pramac-Ducati Franco Morbidelli et le pilote VR46 Marco Bezzecchi. Les trois as sont assis sur des Panigale V4S rouge vif de 1100 cm3. Le troisième box est occupé par le débutant VR46 Fabio Di Giannantonio, le vétéran Andrea Migno, qui travaille en tant qu'assistant coach pour VR46, et Celestino Vietti, qui court désormais en championnat du monde Moto2 chez Red Bull KTM Ajo et qui pilotera une moto Supersport à Portimao.

Quelques portes plus loin, dans la pitlane de Portimao, se trouvent les deux Ducati Gresini de Marc Marquez et de son frère Alex, aux couleurs bleu ciel, qui roulent sans transpondeur et n'apparaissent donc pas sur la liste des temps. Les frères Marquez se rendront ensuite directement à Jakarta, en Indonésie, pour rencontrer un sponsor.

À 14 heures, heure locale (Portimao est à une heure de retard sur l'heure d'Europe centrale), Bagnaia est le plus rapide des pilotes MotoGP et perd 3,3 secondes sur le meilleur pilote Superbike, Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati).

Temps des pilotes MotoGP à Portimao, 14h (29.1.) :

1. Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1:43,203 min

2. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1:43,807

3. Franco Morbidelli (I), Ducati, 1:43,986

4. Luca Marini (I), Honda, 1:44,026

5. Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1:44,526

6. Enea Bastianini (I), Ducati, 1:44,685

7. Valentino Rossi (I), Yamaha, 1:45,358

- Marc Marquez (E), Ducati, sans transpondeur

- Alex Marquez (E), Ducati, sans transpondeur