Test SBK a Portimao con Marquez, Bagnaia - e Rossi

Otto attuali piloti della MotoGP hanno utilizzato la due giorni di test del Campionato Mondiale Superbike a Portimao per completare i giri in sella alle moto di serie. Tra questi, i campioni Pecco Bagnaia e Marc Marquez e l'ex campione Valentino Rossi.

La nuova stagione del Campionato Mondiale MotoGP inizierà tra meno di un mese e mezzo, il 10 marzo, sul circuito di Losail, vicino a Doha, in Qatar. Mentre il team Tech3 GASGAS si è presentato lunedì, otto attuali piloti della MotoGP parteciperanno a una giornata di allenamento organizzata dal team Ducati Superbike World Championship in Portogallo. Ad eccezione di Jorge Martin, vedremo tutti gli attuali piloti della MotoGP della casa di Borgo Panigale a Portimao, e la pista è stata noleggiata anche per martedì.

Anche Valentino Rossi (44 anni) sarà in Algarve: come sempre, sarà in sella a una Yamaha R1 con i suoi colori tipici e dividerà il box con il fratellastro Luca Marini (Repsol Honda), che sarà in sella a una Honda Fireblade.

In un altro box c'è un trio Ducati con il campione del mondo MotoGP Pecco Bagnaia, il nuovo arrivato in Pramac Ducati Franco Morbidelli e il pilota VR46 Marco Bezzecchi. Tutti e tre gli assi siedono su Panigale V4S da 1100 cc di colore rosso vivo. Il terzo box è occupato dal debuttante della VR46 Fabio Di Giannantonio insieme al veterano Andrea Migno, che lavora come assistente allenatore per la VR46, e a Celestino Vietti, che ora corre nel Campionato del Mondo Moto2 con la Red Bull KTM Ajo e controlla una moto Supersport a Portimao.

A pochi cancelli di distanza, nella corsia dei box di Portimao, si trovano le due Ducati Gresini di Marc Marquez e del fratello Alex in livrea celeste, che girano senza transponder e quindi non compaiono nella classifica dei tempi. I fratelli Marquez proseguiranno poi subito verso un appuntamento con gli sponsor a Giacarta, in Indonesia.

Alle 14:00 ora locale, a Portimao con un'ora di ritardo rispetto al CET, Bagnaia è il più veloce tra i piloti della MotoGP e perde poco meno di 3,3 secondi dal miglior pilota della Superbike Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati).

Tempi dei piloti della MotoGP a Portimao, ore 14.00 (29.1.):

1° Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1:43.203 min.

2. Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1'43.807

3° Franco Morbidelli (I), Ducati, 1'43.986

4° Luca Marini (I), Honda, 1'44.026

5° Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1'44.526

6° Enea Bastianini (I), Ducati, 1'44.685

7° Valentino Rossi (I), Yamaha, 1'45.358

- Marc Marquez (E), Ducati, senza transponder

- Alex Marquez (E), Ducati, senza transponder