Teste SBK em Portimão com Marquez, Bagnaia - e Rossi

Oito pilotos actuais de MotoGP aproveitaram os dois dias de testes do Campeonato do Mundo de Superbikes em Portimão para completarem voltas com motos de produção. Entre eles estavam os campeões Pecco Bagnaia e Marc Marquez, bem como o antigo campeão Valentino Rossi.

A nova temporada do Campeonato do Mundo de MotoGP começa em menos de um mês e meio, a 10 de março, no Circuito de Losail, perto de Doha, no Qatar. Enquanto a equipa Tech3 GASGAS se apresentou na segunda-feira, oito actuais pilotos de MotoGP vão completar um dia de treino organizado pela equipa de fábrica da Ducati Superbike World Championship em Portugal. Com exceção de Jorge Martin, veremos todos os actuais pilotos de MotoGP do fabricante sediado em Borgo Panigale em Portimão, e a pista também foi alugada para terça-feira.

Valentino Rossi (44) também vai estar no Algarve: como sempre, vai pilotar uma Yamaha R1 com as suas cores típicas e partilhar as boxes com o meio-irmão Luca Marini (Repsol Honda), que vai pilotar uma Honda Fireblade.

Noutra box há um trio da Ducati com o Campeão do Mundo de MotoGP Pecco Bagnaia, o estreante da Pramac Ducati Franco Morbidelli e o piloto da VR46 Marco Bezzecchi. Os três ases sentam-se numa Panigale V4S vermelha brilhante com 1100 cc. A terceira box é ocupada pelo estreante da VR46, Fabio Di Giannantonio, juntamente com o veterano Andrea Migno, que trabalha como assistente técnico da VR46, e Celestino Vietti, que atualmente corre no Campeonato do Mundo de Moto2 com a Red Bull KTM Ajo e controla uma moto Supersport em Portimão.

A poucos portões de distância, nas boxes de Portimão, estão as duas Gresini Ducatis de Marc Marquez e do irmão Alex, de cor azul celeste, que correm sem transponders e, portanto, não aparecem nas tabelas de tempos. Os irmãos Marquez seguem de imediato para um encontro com um patrocinador em Jacarta, na Indonésia.

Às 14:00 horas locais, Portimão está a uma hora da hora CET, Bagnaia é o mais rápido dos pilotos de MotoGP e perde pouco menos de 3,3 segundos para o melhor piloto de Superbike Nicolo Bulega (Aruba.it Ducati).

Tempos dos pilotos de MotoGP em Portimão, 14h (29.1.):

1º Pecco Bagnaia (I), Ducati, 1:43.203 min

2º Marco Bezzecchi (I), Ducati, 1m43,807s

3º Franco Morbidelli (I), Ducati, 1m43,986s

4º Luca Marini (I), Honda, 1'44.026

5º Fabio Di Giannantonio (I), Ducati, 1'44.526

6º Enea Bastianini (I), Ducati, 1'44.685

7º Valentino Rossi (I), Yamaha, 1'45.358

- Marc Marquez (E), Ducati, sem transponder

- Alex Marquez (E), Ducati, sem transponder