Augusto Fernández : "Il faut aussi montrer quelque chose".

Le sponsor principal Red Bull n'est pas le seul à changer l'apparence de GASGAS Tech3 pour la prochaine saison de MotoGP. Avec son compatriote espagnol Pedro Acosta (19 ans), Augusto Fernández (26 ans) aura également à ses côtés le prodige de la moto dont on parle tant.

Fernández a défendu sa place au sein de l'équipe d'Hervé Poncharal en tant que rookie lors de la saison 2023 grâce à quelques faits marquants, sa meilleure performance de la saison étant sa quatrième place au Mans. "En 2024, il s'agit de tout mettre en place. Déjà lors des dernières courses - depuis le Qatar - j'ai amélioré mon rythme de course sans trop perdre de ma force en qualifications. Je veux continuer dans cette voie", a annoncé Augusto dans le cadre de la présentation de l'équipe lundi. "Je veux continuer en Q2 et viser le top 10. C'est par là que nous devrions commencer".

Pol Espargaró n'est plus le pilote titulaire dans le box de Tech3. Aux côtés du nouveau venu Acosta, c'est désormais Fernández qui est le leader de l'équipe et, à ce titre, il est de plus en plus chargé des essais. "Lors des dernières courses de 2023, les toutes nouvelles pièces me manquaient, qu'elles soient peut-être meilleures ou moins bonnes. Je me réjouis maintenant de passer à l'étape suivante. J'aurai à la fois les bonnes et les moins bonnes choses. Je vais essayer de développer la moto et j'ai hâte de la tester. J'ai compris comment fonctionne une moto MotoGP. Je pense que je peux aider à améliorer la moto".

"Bien sûr, je dois aussi montrer quelque chose moi-même", sait le champion du monde Moto2 de 2022, dont le contrat expire à la fin de la saison - comme pour presque tous les pilotes MotoGP cette année. "Il ne s'agit pas seulement de la moto, mais aussi de moi. Je veux continuer à rouler en MotoGP pendant de nombreuses années. Bien sûr, nous devons voir où nous en sommes maintenant et atteindre un bon niveau. J'ai une bonne moto, une bonne équipe et je suis prêt à passer à l'étape suivante".

Le team manager de Tech3, Nicolas Goyon, a calculé que la KTM RC16 n'était récemment séparée de la Ducati que par environ 0,2 seconde au tour.

Fernández a confirmé : "Avec la moto 2023, les pilotes KTM ont déjà montré qu'ils étaient très compétitifs. Ce ne sera donc pas non plus une moto complètement différente. L'écart avec Ducati n'est pas grand. Nous voulons être aussi performants que les Ducati et ce à chaque course. La constance sera aussi une clé. Nous avons eu des pistes où nous nous sommes sentis très bien, voire mieux. Je pense que nous allons maintenant voir cette dernière étape sur notre moto. Nous avons aussi quatre pilotes très forts qui peuvent bien performer les dimanches".