Augusto Fernández: "Devo dimostrare qualcosa anche a me stesso".

Per il ventiseienne spagnolo Augusto Fernández, le condizioni per la sua seconda stagione in MotoGP con il Team Red Bull GASGAS Tech3 di Hervé Poncharal sono cambiate parecchio.

Non sarà solo il look a cambiare in GASGAS Tech3 nella prossima stagione di MotoGP grazie al main sponsor Red Bull; Augusto Fernández (26 anni) avrà al suo fianco anche il tanto decantato prodigio del motociclismo, il connazionale Pedro Acosta (19 anni).

Fernández ha difeso il suo posto nella squadra di Hervé Poncharal come esordiente nella stagione 2023 grazie a una serie di risultati di rilievo; la sua migliore prestazione della stagione è stata il quarto posto a Le Mans. "Per il 2024 si tratta di mettere tutto insieme. Nelle ultime gare - a partire dal Qatar - ho già migliorato il mio ritmo di gara, senza perdere troppa forza in qualifica. Voglio continuare così", ha annunciato Augusto alla presentazione del team lunedì. "Voglio continuare a fare la Q2 e poi puntare alla top 10. È questa la zona in cui dovremmo essere più competitivi. È da lì che dobbiamo partire".

Pol Espargaró non è più un pilota fisso nel garage Tech3. Accanto al nuovo arrivato Acosta, Fernández è ora il leader della squadra, che in quanto tale è sempre più incaricato di effettuare test. "Nelle ultime gare del 2023, mi mancavano i pezzi nuovi, indipendentemente dal fatto che fossero migliori o peggiori. Ora non vedo l'ora di fare il passo successivo. Avrò sia le cose buone che quelle cattive. Cercherò di sviluppare la moto e non vedo l'ora di fare i test. Ho capito come funziona una moto da MotoGP. Penso di poter contribuire a migliorare la moto".

"Naturalmente, devo anche dimostrare qualcosa a me stesso", ha detto il Campione del Mondo Moto2 2022, il cui contratto scade alla fine della stagione, come quasi tutti i piloti della MotoGP quest'anno. "Non si tratta solo della moto, ma anche di me. Voglio correre in MotoGP ancora per molti anni. Naturalmente, dobbiamo vedere dove siamo ora e poi raggiungere un buon livello. Ho una buona moto, una buona squadra e sono pronto a fare il prossimo passo".

Il team manager di Tech3, Nicolas Goyon, ha calcolato che la KTM RC16 era staccata dalla Ducati solo di circa 0,2 secondi al giro.

Fernández ha confermato: "I piloti KTM hanno già dimostrato con la moto 2023 di essere molto competitivi. Non sarà quindi una moto completamente diversa. Il divario con la Ducati non è grande. Vogliamo ottenere le stesse prestazioni della Ducati e farlo in ogni gara. Anche la costanza sarà una chiave. Abbiamo avuto piste in cui ci siamo sentiti molto bene o meglio. Credo che ora vedremo il passo finale con la nostra moto. Abbiamo anche quattro piloti molto forti che possono ottenere buoni risultati la domenica".