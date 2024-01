Augusto Fernández: "Também tenho de mostrar alguma coisa"

Para o espanhol Augusto Fernández, de 26 anos, as condições para a sua segunda época de MotoGP com a Red Bull GASGAS Tech3 Team de Hervé Poncharal mudaram bastante.

por Johannes Orasche - Automatic translation from German

Não é apenas o visual que vai mudar na GASGAS Tech3 na próxima temporada de MotoGP devido ao patrocinador principal Red Bull; Augusto Fernández (26) também terá o muito elogiado prodígio do motociclismo ao seu lado na forma do seu compatriota espanhol Pedro Acosta (19).

Fernández defendeu o seu lugar na equipa de Hervé Poncharal como estreante na temporada de 2023 graças a uma série de destaques; o seu melhor desempenho da temporada foi o quarto lugar em Le Mans. "2024 é uma questão de juntar tudo. Já melhorei o meu ritmo de corrida nas últimas provas - desde o Qatar - sem perder muita força na qualificação. Quero continuar com isso", anunciou Augusto na apresentação da equipa, na segunda-feira. "Quero continuar na Q2 e depois apontar para o top 10. É por aí que devemos começar."

Pol Espargaró já não é um piloto regular na garagem da Tech3. Juntamente com o recém-chegado Acosta, Fernández é agora o chefe de equipa, que, como tal, é também cada vez mais encarregado do trabalho de testes. "Nas últimas corridas de 2023, senti falta das peças novas, independentemente de serem melhores ou piores. Agora estou ansioso por dar o próximo passo. Vou ter o que é bom e o que é mau. Vou tentar desenvolver a mota e estou ansioso pelos testes. Já percebi como funciona uma mota de MotoGP. Penso que posso ajudar a melhorar a moto".

"É claro que eu também tenho que mostrar algo", disse o Campeão do Mundo de Moto2 de 2022, cujo contrato expira no final da temporada - como é o caso de quase todos os pilotos de MotoGP este ano. "Não se trata apenas da moto, mas também de mim. Quero andar no MotoGP durante muitos mais anos. Claro que temos de ver onde estamos agora e depois atingir um bom nível. Tenho uma boa moto, uma boa equipa e estou pronto para dar o próximo passo."

O chefe de equipa da Tech3, Nicolas Goyon, calculou que a KTM RC16 estava apenas separada da Ducati por cerca de 0,2 segundos por volta.

Fernández confirmou: "Os pilotos da KTM já mostraram com a moto 2023 que são muito competitivos. Por isso, não será uma mota completamente diferente. A diferença para a Ducati não é grande. Queremos ter um desempenho semelhante ao da Ducati e fazê-lo em todas as corridas. A consistência também será fundamental. Tivemos pistas onde nos sentimos muito bem ou melhor. Penso que agora vamos dar o passo final com a nossa mota. Também temos quatro pilotos muito fortes que podem ter um bom desempenho aos domingos."