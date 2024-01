Pit Beirer: "Creemos en los pilotos que tenemos"

Aunque los primeros tests de pretemporada del año natural no empiezan hasta esta semana (del 1 al 3 de febrero) con el shakedown de Sepang, 2025 ya proyecta su sombra hacia delante. Esto se debe a que la mayoría de los contratos de los pilotos de MotoGP expiran al final de la temporada. Sólo Brad Binder (la estrella de Red Bull KTM amplió su contrato en el verano de 2023 hasta 2026 incluido) y los recién llegados de Honda Luca Marini (el sucesor de Márquez recibió un contrato de dos años de HRC) y Johann Zarco (firmó por dos años con LCR) ya han asegurado su lugar más allá de la temporada 2024.

Pit Beirer, Director de Motorsport de Pierer Mobility AG con las marcas KTM, GASGAS y Husqvarna, fue preguntado en su rueda de prensa tras la presentación de los nuevos colores del Red Bull GASGAS Tech3, entre otras cosas, por la situación del mercado de pilotos, que probablemente verá algún movimiento en las próximas semanas y meses.

Sin embargo, si Beirer se sale con la suya, esto no afectará necesariamente al cuarteto del fabricante austriaco formado por Brad Binder y Jack Miller en el Red Bull KTM y Pedro Acosta y Augusto Fernández en el Red Bull KTM Tech3. "Esperamos que nuestros chicos se mantengan sanos y rindan como todos queremos. Entonces tal vez no sea tan estresante porque nos quedaremos con los cuatro chicos que tenemos ahora. En estos momentos no siento la misma presión que con Pedro, cuando un chico llama a la puerta un año o dos antes de lo que habríamos esperado hace un tiempo. Creo que tenemos un gran paquete con los cuatro pilotos. Ahora podemos mirar un poco a ver qué pasa en el mercado de pilotos".

Tras la difícil situación vivida el año pasado, cuando fracasaron todos los esfuerzos por conseguir una plaza adicional en MotoGP para Pedro Acosta y finalmente Pol Espargaró tuvo que dejar paso al supertalento, el Director de Motorsport austriaco subrayó: "Puedo prometer que no ficharé a un quinto piloto a menos que tengamos un tercer equipo o que alguno de los chicos quiera dejarnos. El año pasado nos metimos en esta incómoda situación, pero ya se ha dicho por qué, cómo y todo sobre este tema. Por supuesto, esto nos ha causado un dolor de cabeza increíble y no quiero volver a pasar por este escenario muy a menudo. En este momento no creo que estemos en primera fila para hacer grandes cambios. Porque creemos en los pilotos que tenemos".

"Brad ha crecido con nosotros y ahora es cuarto en el campeonato del mundo, un piloto excepcional", comenzó Beirer la lista de sus protegidos. "Jack llegó a nosotros como número 4 del mundo. Vino a nosotros, nos hizo mejorar y luego tuvo problemas. Estamos detrás de él y al final de la temporada casi había vuelto a donde estaba. Queremos terminar el trabajo. Queremos volver a verle plenamente feliz durante toda la temporada. Así que aún queda trabajo por hacer".

"Como fantástico debutante, Augusto nos trajo un cuarto puesto en Le Mans. Así que eso ya nos ha mostrado un atisbo de por dónde puede ir el viaje con este chico. Luego tenemos a Pedro, un diamante en bruto, todo el mundo está de acuerdo en eso", añadió el alemán en relación al dúo GASGAS-Tech3.

"Tenemos cuatro pilotos fantásticos en este momento y no creo que ninguno de ellos haya alcanzado todavía su punto álgido. Así que todos ellos seguirán desarrollándose. Nosotros, como fabricante, también tenemos que seguir creciendo. Creo que aún podemos hacer las cosas mejor. Aún tenemos que mejorar nuestra moto. Espero que lo hayamos conseguido este año, quiero ser competitivo este año, pero los pilotos también darán un paso adelante. En segundo plano, también hemos cambiado bastante el programa de entrenamiento de los chicos. Les estamos apoyando más que nunca, con el APC de Red Bull. De momento no estoy hablando con ningún otro piloto, sino que estamos intentando que los cuatro pilotos que tenemos sean superfuertes", resumió Beirer.

Todavía no se ha decidido si el Grupo KTM aspira a tener un tercer equipo de MotoGP en el futuro. "Es un proceso. Algunos contratos están expirando, por lo que algunos equipos están buscando un fabricante. Estas conversaciones están ahora en marcha, pero no son tan fáciles. Porque si la gente está contenta y tiene un socio, ¿por qué iban a cambiar? No hay absolutamente nada decidido, todavía no va en ninguna dirección, pero por supuesto estamos escuchando a todo el mundo y hablando de ello", dijo Beirer, dejando abiertas todas las posibilidades.