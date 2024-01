Pit Beirer : "Croire dans les pilotes que nous avons".

Pit Beirer, directeur Motorsport de Pierer Mobility AG, s'est exprimé sur la situation du marché des pilotes de MotoGP et sur une éventuelle troisième équipe dans la perspective de 2025 et au-delà.

Alors que les premiers tests d'avant-saison de l'année civile ne débutent que cette semaine (du 1er au 3 février) avec le shakedown de Sepang, l'année 2025 se profile déjà à l'horizon. En effet, une grande partie des contrats des pilotes MotoGP expirent à la fin de la saison. Seuls Brad Binder (la star Red Bull-KTM a prolongé en été 2023 jusqu'en 2026 inclus) et les nouveaux venus chez Honda Luca Marini (le successeur de Márquez a été doté par le HRC d'un contrat de deux ans) et Johann Zarco (il a signé pour deux ans chez LCR) ont déjà fixé leur place au-delà de la saison 2024.

Pit Beirer, directeur des sports mécaniques de Pierer Mobility AG avec les marques KTM, GASGAS et Husqvarna, a été interrogé lors de son tour de presse après la présentation des nouvelles couleurs de Red Bull GASGAS Tech3, entre autres, sur la situation du marché des pilotes, qui devrait connaître quelques mouvements dans les semaines et mois à venir.

Mais si l'on en croit Beirer, cela ne concerne pas forcément le quatuor du constructeur autrichien composé de Brad Binder et Jack Miller chez Red Bull KTM ainsi que Pedro Acosta et Augusto Fernández chez Red Bull KTM Tech3. "Nous espérons que nos gars resteront en bonne santé et qu'ils performeront comme nous le souhaitons tous. Alors, ce ne sera peut-être pas si stressant, car nous resterons avec les quatre garçons que nous avons maintenant. En ce moment, je ne ressens pas la même pression que celle que nous avons eue avec Pedro, quand un type a simplement frappé à la porte un ou deux ans plus tôt que ce à quoi nous nous serions attendus il y a quelque temps. J'ai l'impression que nous avons un bon paquet de quatre pilotes en ce moment. Nous pouvons maintenant regarder un peu ce qui se passe sur le marché des pilotes".

Après la situation difficile de l'année dernière, lorsque tous les efforts pour obtenir une place supplémentaire en MotoGP pour Pedro Acosta ont échoué et que Pol Espargaró a finalement dû céder sa place au super talent, le directeur du sport automobile autrichien a souligné : "Je peux promettre que je ne signerai pas de cinquième pilote, à moins que nous ayons une troisième équipe ou qu'un des gars veuille nous quitter. Nous nous sommes mis dans cette situation inconfortable l'année dernière, mais le pourquoi, le comment et tout ce qui concerne ce sujet a déjà été dit. Bien sûr, cela nous a donné un mal de tête incroyable et je ne veux pas revivre ce scénario souvent. Pour l'instant, je n'ai pas l'impression que nous soyons en première ligne pour faire de grands changements. Car nous croyons dans les pilotes que nous avons".

"Brad a grandi avec nous et est maintenant quatrième du championnat du monde - un pilote exceptionnel", a commencé Beirer en énumérant ses protégés. "Jack est arrivé chez nous en tant que numéro 4 mondial. Il est venu chez nous, il nous a rendus meilleurs et ensuite il a eu du mal. Nous sommes derrière lui et à la fin de la saison, il était presque revenu là où il était. Nous voulons terminer ce travail. Nous voulons le voir à nouveau pleinement heureux, tout au long de la saison. Il y a donc encore du travail à faire".

"Augusto, en tant que fantastique rookie, nous a offert une quatrième place au Mans. Cela nous a donc déjà montré une étincelle de ce que peut être le voyage avec ce gars. Ensuite, nous avons Pedro, un diamant brut, tout le monde est d'accord là-dessus", a ajouté l'Allemand en évoquant le duo GASGAS-Tech3.

"Nous avons actuellement quatre pilotes fantastiques et je pense qu'aucun d'entre eux n'a encore atteint son zénith. Ils vont donc tous continuer à se développer. En tant que fabricant, nous devons aussi continuer à grandir. Je pense que nous pouvons encore améliorer certaines choses. Nous devons encore améliorer notre moto. J'espère que nous y sommes parvenus pour cette année, je veux être compétitif cette année, mais les pilotes vont aussi faire un pas. En arrière-plan, nous avons aussi pas mal modifié le programme d'entraînement des garçons. Nous les soutenons plus que jamais, avec l'APC de Red Bull. Pour l'instant, je ne parle à aucun autre pilote, nous essayons simplement de rendre les quatre pilotes que nous avons super forts", a résumé Beirer.

Il n'a pas encore décidé si le groupe KTM envisageait de créer une troisième équipe de MotoGP à l'avenir. "C'est un processus. Certains contrats arrivent à échéance, certaines équipes se mettent donc à la recherche d'un constructeur. Ces discussions sont maintenant en cours, mais elles ne sont pas non plus si simples. Car si les gens sont heureux et ont un partenaire, pourquoi changeraient-ils ? Il n'y a absolument rien de décidé, cela ne va pas encore dans le bon sens, mais bien sûr, nous écoutons tout le monde et nous en parlons", a déclaré Beirer en laissant toutes les possibilités ouvertes.