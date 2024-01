Pit Beirer: "Crediamo nei piloti che abbiamo".

Mentre i primi test pre-stagionali dell'anno solare iniziano solo questa settimana (dall'1 al 3 febbraio) con lo shakedown a Sepang, il 2025 proietta già la sua ombra in avanti. Infatti, la maggior parte dei contratti dei piloti della MotoGP scade alla fine della stagione. Solo Brad Binder (la stella della Red Bull KTM ha prolungato il suo contratto nell'estate del 2023 fino al 2026 incluso) e i nuovi arrivati della Honda Luca Marini (il successore di Márquez ha ottenuto un contratto biennale dalla HRC) e Johann Zarco (ha firmato per due anni con la LCR) si sono già assicurati il posto oltre la stagione 2024.

A Pit Beirer, Direttore Motorsport di Pierer Mobility AG con i marchi KTM, GASGAS e Husqvarna, è stato chiesto nel suo giro di media dopo la presentazione dei nuovi colori della Red Bull GASGAS Tech3, tra le altre cose, la situazione del mercato piloti, che probabilmente vedrà qualche movimento nelle prossime settimane e mesi.

Tuttavia, se Beirer ha la meglio, questo non riguarderà necessariamente il quartetto della Casa austriaca composto da Brad Binder e Jack Miller alla Red Bull KTM e da Pedro Acosta e Augusto Fernández alla Red Bull KTM Tech3. "Speriamo che i nostri ragazzi rimangano in salute e si comportino come tutti vogliamo. Allora forse non sarà così stressante perché resteremo con i quattro ragazzi che abbiamo ora. Al momento non sento la stessa pressione che sentivamo con Pedro, quando un ragazzo bussa alla porta un anno o due prima di quanto ci saremmo aspettati qualche tempo fa. Mi sembra che al momento abbiamo un ottimo pacchetto con i quattro piloti. Ora possiamo stare un po' a guardare per vedere cosa succede sul mercato dei piloti".

Dopo la difficile situazione dell'anno scorso, quando tutti gli sforzi per assicurare un ulteriore posto in MotoGP a Pedro Acosta sono falliti e alla fine Pol Espargaró ha dovuto lasciare il posto al super talento, il Direttore del Motorsport austriaco ha sottolineato: "Posso promettere che non firmerò un quinto pilota a meno che non ci sia un terzo team o uno dei ragazzi voglia lasciarci. L'anno scorso ci siamo trovati in questa situazione scomoda, ma il perché, il come e tutto ciò che riguarda questo argomento è già stato detto. Certo, questo ci ha causato un incredibile mal di testa e non voglio ripetere questo scenario molto spesso. Al momento non mi sembra che siamo in prima fila per fare grandi cambiamenti. Perché crediamo nei piloti che abbiamo".

"Brad è cresciuto con noi e ora è quarto nel campionato del mondo - un pilota eccezionale", ha esordito Beirer elencando i suoi protetti. "Jack è arrivato da noi come numero 4 al mondo. È venuto da noi, ci ha fatto migliorare e poi ha faticato. Gli siamo stati dietro e alla fine della stagione era quasi tornato al punto di partenza. Vogliamo finire il lavoro. Vogliamo vederlo di nuovo pienamente felice per tutta la stagione. Quindi c'è ancora del lavoro da fare".

"Come fantastico rookie, Augusto ci ha portato un quarto posto a Le Mans. Questo ci ha già fatto capire dove si può arrivare con questo ragazzo. Poi abbiamo Pedro, un diamante grezzo, su questo sono tutti d'accordo", ha aggiunto il tedesco a proposito del duo GASGAS-Tech3.

"Abbiamo quattro piloti fantastici al momento e non credo che nessuno di loro abbia ancora raggiunto il proprio apice. Quindi tutti loro continueranno a svilupparsi. Anche noi come produttore dobbiamo continuare a crescere. Credo che possiamo ancora migliorare. Dobbiamo ancora migliorare la nostra moto. Spero che quest'anno ci siamo riusciti, voglio essere competitivo quest'anno, ma anche i piloti faranno un passo avanti. Nel frattempo, abbiamo anche cambiato il programma di allenamento per i ragazzi. Li stiamo supportando più che mai, con l'APC di Red Bull. Al momento non sto parlando con altri piloti, ma stiamo solo cercando di rendere super forti i quattro che abbiamo", ha riassunto Beirer.

Non è ancora stato deciso se il Gruppo KTM punterà a un terzo team MotoGP in futuro. "Si tratta di un processo. Alcuni contratti sono in scadenza, quindi alcuni team si stanno guardando intorno per trovare un costruttore. Queste trattative sono in corso, ma non sono così facili. Perché se le persone sono felici e hanno un partner, perché dovrebbero cambiare? Non è stato deciso assolutamente nulla, non si va ancora in nessuna direzione, ma ovviamente stiamo ascoltando tutti e ne stiamo parlando", ha detto Beirer, lasciando aperte tutte le possibilità.