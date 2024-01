Pit Beirer: "Acreditamos nos pilotos que temos"

Pit Beirer, Diretor de Desportos Motorizados da Pierer Mobility AG, comentou a situação no mercado de pilotos de MotoGP e uma possível terceira equipa com vista a 2025 e mais além.

Embora os primeiros testes de pré-temporada do ano civil só comecem esta semana (1 a 3 de fevereiro) com o shakedown em Sepang, 2025 já está a lançar a sua sombra. Isto porque a maioria dos contratos dos pilotos de MotoGP termina no final da época. Apenas Brad Binder (a estrela da Red Bull KTM prolongou o seu contrato no verão de 2023 até 2026, inclusive) e os recém-chegados à Honda Luca Marini (o sucessor de Márquez recebeu um contrato de dois anos da HRC) e Johann Zarco (assinou por dois anos com a LCR) já garantiram o seu lugar para além da época de 2024.

Pit Beirer, Diretor de Desportos Motorizados da Pierer Mobility AG, com as marcas KTM, GASGAS e Husqvarna, foi questionado na sua conferência de imprensa após a apresentação das novas cores da Red Bull GASGAS Tech3, entre outras coisas, sobre a situação do mercado de pilotos, que deverá registar algumas movimentações nas próximas semanas e meses.

No entanto, se Beirer conseguir o que quer, isso não afectará necessariamente o quarteto do construtor austríaco, composto por Brad Binder e Jack Miller na Red Bull KTM e Pedro Acosta e Augusto Fernández na Red Bull KTM Tech3. "Esperamos que os nossos homens se mantenham saudáveis e tenham o desempenho que todos desejamos. Depois talvez não seja tão stressante porque vamos ficar com os quatro homens que temos agora. Neste momento, não sinto a mesma pressão que sentimos com o Pedro, quando um jogador bate à porta um ou dois anos mais cedo do que estaríamos à espera há algum tempo. Sinto que temos um ótimo pacote neste momento, com os quatro pilotos. Agora podemos observar um pouco para ver o que acontece no mercado de pilotos".

Depois da situação difícil do ano passado, quando todos os esforços para garantir uma vaga adicional no MotoGP para Pedro Acosta falharam e, em última análise, Pol Espargaró teve de dar lugar ao super talento, o Diretor Austríaco de Desportos Motorizados sublinhou: "Posso prometer que não vou contratar um quinto piloto, a menos que tenhamos uma terceira equipa ou que um dos rapazes queira deixar-nos. No ano passado, ficámos nesta situação desconfortável, mas já foi dito porquê, como e tudo sobre este assunto. Claro que isto nos causou uma dor de cabeça incrível e não quero voltar a passar por este cenário muitas vezes. Neste momento, não sinto que estejamos na primeira linha para fazer grandes mudanças. Porque acreditamos nos pilotos que temos".

"O Brad cresceu connosco e está agora em quarto lugar no campeonato do mundo - um piloto extraordinário", começou Beirer por enumerar os seus protegidos. "Jack chegou até nós como o número 4 do mundo. Ele veio até nós, melhorou-nos e depois teve dificuldades. Nós apoiámo-lo e no final da época ele estava quase de volta ao seu lugar. Queremos terminar o trabalho. Queremos voltar a vê-lo plenamente feliz durante toda a época. Portanto, ainda há trabalho a fazer".

"Como um fantástico estreante, o Augusto trouxe-nos um quarto lugar em Le Mans. Portanto, isso já nos mostrou um vislumbre de onde a viagem pode ir com este rapaz. Depois temos o Pedro, um diamante em bruto, toda a gente concorda com isso", acrescentou o alemão em relação à dupla GASGAS-Tech3.

"Temos quatro pilotos fantásticos neste momento e penso que nenhum deles atingiu ainda o seu auge. Por isso, todos eles vão continuar a desenvolver-se. Nós, enquanto construtores, também precisamos de continuar a crescer. Acredito que ainda podemos fazer coisas melhores. Ainda temos de melhorar a nossa mota. Espero que tenhamos conseguido este ano, quero ser competitivo este ano, mas os pilotos também vão dar um passo em frente. No fundo, também alterámos bastante o programa de treino para os rapazes. Estamos a apoiá-los mais do que nunca, com o APC da Red Bull. De momento, não estou a falar com mais nenhum piloto, em vez disso, estamos apenas a tentar tornar os quatro pilotos que temos super fortes", resumiu Beirer.

Ainda não foi decidido se o Grupo KTM pretende criar uma terceira equipa de MotoGP no futuro. "É um processo. Alguns contratos estão a expirar, por isso algumas equipas estão à procura de um construtor. Estas conversações estão agora em curso, mas não são assim tão fáceis. Porque se as pessoas estão satisfeitas e têm um parceiro, porque é que haviam de mudar? Ainda não foi decidido absolutamente nada, ainda não foi tomada nenhuma direção, mas é claro que estamos a ouvir toda a gente e a falar sobre isso", disse Beirer, deixando todas as possibilidades em aberto.