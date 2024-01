Espargaró, Pedrosa, Folger: El comodín debe tener sentido

En elnuevo sistema de "concesiones", a KTM se le asigna el tercer grupo de rendimiento C para el inicio de la temporada 2024 en función de los puntos de constructor conseguidos el año anterior, en el que se permiten hasta seis participaciones wildcard por temporada.

A Pol Espargaró, que tuvo que dejar paso al prometedor Pedro Acosta en el Red Bull GASGAS Tech3 y pasar a desempeñar el papel de piloto de pruebas y reserva, se le han prometido apariciones en carrera para la próxima temporada. Según Pit Beirer, sin embargo, aún no se ha concretado con qué frecuencia el catalán de 32 años será convocado con una wildcard.

Los aficionados de MotoGP también pueden esperar más kilómetros de carrera de Dani Pedrosa (38), después de que el tricampeón del mundo y ganador de 54 Grandes Premios (31 de ellos en MotoGP) causara sensación el año pasado con sus sensacionales apariciones como wild card (con un 6º y 7º puesto en Jerez y dos 4º puestos en Misano).

"Nos gustaría que fuera bastante flexible y utilizar los wildcards cuando tenga sentido", explicó Beirer. "Se habló de dar a Pol los seis wildcards, pero nunca se llegó a concretar. Sólo tiene que tener sentido para el proyecto". Por supuesto, a Pol también le llevó un tiempo aceptar el cambio y ver su nuevo papel. Pero las cosas ya han cambiado mucho por su parte. Una vez que la carga de dejar de ser piloto de MotoGP cada fin de semana cae de tus hombros y puedes dar ese pequeño paso atrás, ves las cosas de otra manera."

"Ni siquiera tenemos un plan para seis wildcards en este momento", continuó Pit Beirer. "Tenemos interés en algunos circuitos y sabemos que Dani debería hacer un wildcard allí. Pol definitivamente hará algunos wildcards porque es genial para el proceso de pruebas, tienes los neumáticos de carrera y ves la moto en comparación con los otros pilotos."

Beirer aún no ha decidido si Pedrosa volverá a competir en Jerez y Misano. "Podría ser", sonrió, pero se cuidó de no confirmar oficialmente un Gran Premio. "Definitivamente le daremos a Dani un wildcard en una pista que le guste. No le obligaremos a ir a un sitio al que no quiera ir. Será sin duda una de sus pistas favoritas, y muy probablemente también una de nuestras pistas de pruebas, para que pueda prepararse, poner la moto a punto y también darnos respuestas sobre algunas piezas."

Los wildcard se repartirán principalmente entre Pol y Dani, según la valoración actual del Director de Motorsport austriaco. "Pero no hay un plan maestro fijo. Dependiendo de lo que tenga sentido en el momento adecuado, puede haber cambios".

Sin embargo, no se descarta categóricamente una aparición en carrera de Jonas Folger, el tercero de los pilotos probadores de KTM. "No hemos dividido estas seis carreras wildcard según un plan maestro fijo, pero estamos mirando a ver qué ideas locas tenemos de nuevo sobre la moto, cuando la gente realmente quiera ver algo en carrera. Entonces es muy posible que Jonas sea también uno de los pilotos wildcard. Pero, por favor, compruébalo, aún no tenemos el plan maestro. Está el plan de carrera y los tests oficiales, todo lo demás depende siempre de la rapidez con la que se puedan llevar a cabo los desarrollos técnicos: la rapidez con la que pueda llevarlos a la pista, la rapidez con la que pueda correr... Aquí disfrutamos de la libertad de contar con tres pilotos probadores tan brillantes".

Beirer explicó el plan básico con Folger, de 30 años, que fue el sustituto permanente de Pol Espargaró en la primera mitad de la temporada pasada y sumó nueve puntos en el campeonato del mundo gracias a su regularidad: "Como somos el único fabricante que también desarrolla horquillas y amortiguadores nosotros mismos, naturalmente siempre tenemos un programa de pruebas muy amplio. Él participa plenamente en todas las pruebas. Por supuesto, el año pasado se metió de lleno y tuvo que correr muchas carreras, muchas más de las previstas. Fue muy duro y le agradecemos que lo afrontara con tanta brillantez. El hecho de que estuviera tan involucrado en el circuito de carreras y condujera tanto le convirtió inevitablemente en un piloto de pruebas mucho mejor".

"Así que con los tres pilotos de pruebas que tenemos ahora, tenemos una posición de salida muy chula. Nos pasaremos la pelota unos a otros. También planificas las pruebas de conducción, has alquilado una pista con 10, 20, 30 personas y luego puede que alguien se ponga enfermo, o durante las pruebas en el extranjero, no sabes quién se mantendrá en forma y sano. Es genial tener siempre un piloto preparado. Además, las pruebas y el trabajo en tierra serán tan intensos que se necesitarán los tres. Hay un mandato claro para los tres pilotos de pruebas", resume Beirer.