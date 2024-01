Espargaró, Pedrosa, Folger : la wildcard doit avoir un sens

Dans le nouveau système de "concessions", KTM est classé dans le troisième groupe de performance C pour le début de la saison 2024, sur la base des points constructeurs obtenus l'année précédente, ce qui autorise jusqu'à six participations en wildcard par saison.

Pol Espargaró, qui a dû céder sa place à l'ambitieux Pedro Acosta chez Red Bull GASGAS Tech3 et se voir attribuer le rôle de pilote d'essai et de réserve, s'est vu garantir des engagements en course pour la saison à venir. Selon Pit Beirer, la fréquence à laquelle le Catalan de 32 ans sera convoqué avec une wildcard n'est pas encore définitivement fixée.

Les fans de MotoGP peuvent également se réjouir de voir Dani Pedrosa (38 ans) parcourir de nouveaux kilomètres en course, après que le triple champion du monde et 54 fois vainqueur de GP (dont 31 en MotoGP) a fait sensation l'année dernière avec ses apparitions sous wildcard (avec les 6e et 7e places à Jerez et deux fois la 4e place à Misano).

"Nous aimerions que les choses soient assez flexibles et que les wildcards soient utilisées lorsque cela a du sens", a expliqué Beirer. "On a parlé de donner les six wildcards à Pol, mais cela n'a jamais été vraiment défini. Cela doit simplement avoir un sens pour le projet. Bien sûr, Pol a aussi mis du temps à accepter le changement et à voir son nouveau rôle. Mais les choses ont déjà beaucoup changé de son côté. Une fois que le poids de ne plus être un pilote de MotoGP chaque week-end est enlevé de tes épaules et que tu peux faire ce petit pas en arrière, tu vois les choses différemment".

"Pour le moment, nous n'avons même pas de plan pour six wildcards", a poursuivi Pit Beirer. "Nous sommes intéressés par certains circuits et nous savons que Dani devrait y faire une wildcard. Pol fera certainement quelques sorties en wildcard, tout simplement parce que c'est génial pour le processus de test, vous obtenez les pneus de course et vous voyez la moto par rapport aux autres pilotes de course".

Beirer n'a pas encore précisé si Pedrosa participerait à nouveau à Jerez et Misano. "C'est possible", a-t-il certes souri, mais il s'est gardé de confirmer officiellement un Grand Prix. "Nous allons certainement donner à Dani une wild card sur un circuit qu'il aime. Nous ne le forcerons pas à aller là où il ne veut pas aller. Ce sera certainement l'un de ses circuits préférés - et très probablement aussi l'un de nos circuits d'essai, afin qu'il puisse se préparer, préparer la moto et aussi nous donner des réponses concernant certaines pièces".

Selon les estimations actuelles du directeur Motorsport de l'équipe autrichienne, les engagements en wildcard seront principalement répartis entre Pol et Dani. "Mais il n'y a pas de plan directeur fixe. En fonction de ce qui fait sens au bon moment, il peut y avoir des changements".

Une participation en course de Jonas Folger, le troisième pilote d'essai de KTM, n'est pas non plus catégoriquement exclue. "Nous n'avons pas réparti ces six courses wildcard selon un plan directeur fixe, mais nous regardons quelles idées folles nous avons à nouveau sur la moto, quand on veut peut-être absolument voir quelque chose en course. Il se peut donc très bien que Jonas soit l'un des pilotes wildcard. Mais je vous demande de faire attention, nous n'avons pas encore de plan directeur. Il y a le plan de course et les tests officiels, tout le reste dépend toujours de la vitesse à laquelle on fait passer les développements techniques - à quelle vitesse je les amène sur la piste, à quelle vitesse je peux faire des courses... Ici, nous jouissons de la liberté d'avoir trois pilotes d'essai aussi géniaux".

Concernant le plan de base avec Folger, 30 ans, qui l'an dernier a remplacé Pol Espargaró en permanence pendant la première moitié de la saison et qui, grâce à sa constance, a récolté neuf points au championnat du monde, Beirer a expliqué : "Comme nous sommes le seul constructeur qui développe également des fourches et des amortisseurs en interne, nous avons bien sûr toujours un programme de tests extrêmement vaste. Il est tout simplement impliqué dans toutes les activités de test. L'année dernière, il s'est bien sûr jeté à l'eau et a dû participer à de nombreuses courses - beaucoup plus que prévu. C'était vraiment un numéro difficile et nous sommes toujours reconnaissants qu'il s'en soit sorti avec autant de brio. Le fait qu'il ait été si étroitement impliqué dans le circuit et qu'il ait autant roulé a forcément fait de lui un bien meilleur pilote d'essai".

"Avec les trois pilotes d'essai que nous avons maintenant, nous avons une situation de départ extrêmement cool. Nous allons nous renvoyer la balle. Tu planifies aussi des tests, tu as loué un circuit avec 10, 20, 30 personnes et l'un d'entre eux tombe peut-être malade - ou lors des tests outre-mer, on ne sait pas qui restera en forme et en bonne santé. C'est génial d'avoir toujours un pilote sous la main. Il y aura aussi tellement de travail de test et de base que les trois seront sollicités. Il y a une mission claire pour les trois pilotes d'essai", résume Beirer.