Espargaró, Pedrosa, Folger: la wildcard deve avere senso

KTM può fare fino a sei partecipazioni come wildcard al Campionato del Mondo MotoGP nel 2024. Pit Beirer non ha ancora deciso se utilizzarla o meno. Ha invece sottolineato: "Ci godiamo la libertà di avere tre piloti collaudatori così brillanti".

Nel nuovo sistema di "concessioni", KTM viene assegnata al terzo gruppo di prestazioni C per l'inizio della stagione 2024 in base ai punti costruttori ottenuti nell'anno precedente, in cui sono consentite fino a sei partecipazioni come wildcard per stagione.

A Pol Espargaró, che ha dovuto lasciare il posto all'emergente Pedro Acosta alla Red Bull GASGAS Tech3 e passare al ruolo di pilota collaudatore e di riserva, sono state promesse delle presenze in gara per la prossima stagione. Secondo Pit Beirer, tuttavia, non è ancora stato deciso quante volte il 32enne catalano sarà convocato con una wildcard.

I fan della MotoGP possono anche aspettarsi più chilometri di gara da Dani Pedrosa (38), dopo che il tre volte campione del mondo e 54 volte vincitore di GP (31 dei quali in MotoGP) ha fatto scalpore l'anno scorso con le sue sensazionali apparizioni come wildcard (con un 6° e un 7° posto a Jerez e due 4° posti a Misano).

"Vorremmo rendere il sistema abbastanza flessibile e utilizzare le wildcard quando ha senso", ha spiegato Beirer. "Si era detto che avremmo dato a Pol tutte e sei le wildcard, ma non è mai stato deciso. Deve solo avere senso per il progetto. Naturalmente, Pol ci ha messo un po' ad accettare il cambiamento e a capire il suo nuovo ruolo. Ma le cose sono già cambiate molto da parte sua. Una volta che il peso di non essere più un pilota della MotoGP ogni fine settimana ti cade dalle spalle e puoi fare un piccolo passo indietro, vedi le cose in modo diverso".

"Al momento non abbiamo nemmeno un piano per le sei wildcard", ha proseguito Pit Beirer. "Abbiamo interesse per alcune piste e sappiamo che Dani dovrebbe fare una wildcard. Pol farà sicuramente qualche wildcard perché è un'ottima cosa per il processo di test, perché si possono usare le gomme da gara e vedere la moto rispetto agli altri piloti".

Beirer non ha ancora deciso se Pedrosa gareggerà di nuovo a Jerez e Misano. "Potrebbe essere", ha detto sorridendo, ma si è guardato bene dal confermare ufficialmente un Gran Premio. "Sicuramente daremo a Dani una wildcard su una pista che gli piace. Non lo costringeremo ad andare in un posto che non vuole. Sarà sicuramente una delle sue piste preferite - e molto probabilmente anche una delle nostre piste di prova, in modo che possa prepararsi, avere la moto pronta e darci anche delle risposte su alcune parti".

Le wildcard saranno suddivise principalmente tra Pol e Dani, secondo l'attuale valutazione del Direttore del Motorsport austriaco. "Ma non c'è un piano generale fisso. A seconda di ciò che ha senso fare al momento giusto, potrebbero esserci dei cambiamenti".

Tuttavia, non si esclude categoricamente una presenza in gara di Jonas Folger, il terzo dei collaudatori KTM. "Non abbiamo suddiviso queste sei gare wildcard secondo un piano generale fisso, ma stiamo cercando di vedere quali idee folli abbiamo di nuovo sulla moto, quando la gente potrebbe davvero voler vedere qualcosa in gara. Quindi potrebbe benissimo essere che anche Jonas sia uno dei corridori wildcard. Ma vi prego di controllare, non abbiamo ancora il masterplan. C'è il piano di gara e i test ufficiali, tutto il resto dipende sempre dalla rapidità con cui si riesce a far passare gli sviluppi tecnici, dalla rapidità con cui riesco a portarli in pista, dalla rapidità con cui riesco a correre... Qui godiamo della libertà di avere tre collaudatori così brillanti".

Beirer ha spiegato il piano di base con il trentenne Folger, che nella prima metà della scorsa stagione ha sostituito stabilmente Pol Espargaró e ha conquistato nove punti nel campionato del mondo grazie alla sua costanza: "Poiché siamo l'unico costruttore che sviluppa anche forcelle e ammortizzatori, abbiamo naturalmente sempre un programma di test estremamente esteso. Lui è semplicemente coinvolto in tutte le attività di test. Naturalmente, l'anno scorso si è buttato a capofitto e ha dovuto correre molte gare, molte di più di quelle previste. È stata davvero dura e gli siamo ancora grati per aver affrontato la situazione in modo così brillante. Il fatto che sia stato coinvolto così da vicino nel circuito delle corse e che abbia guidato così tanto lo ha reso inevitabilmente un collaudatore migliore".

"Quindi, con i tre collaudatori che abbiamo ora, abbiamo una posizione di partenza estremamente forte. Ci passeremo la palla a vicenda. Inoltre, si pianificano i test drive, si ingaggia una pista con 10, 20, 30 persone e poi magari qualcuno si ammala, o durante i test all'estero, non si sa chi resterà in forma e in salute. È fantastico avere sempre un pilota a disposizione. Ci saranno anche così tanti test e lavori a terra che tutti e tre saranno necessari. C'è un chiaro mandato per tutti e tre i collaudatori", ha riassunto Beirer.