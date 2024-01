Espargaró, Pedrosa, Folger: O wildcard tem de fazer sentido

A KTM pode efetuar até seis participações como wildcard no Campeonato do Mundo de MotoGP em 2024. Pit Beirer ainda não decidiu se vai utilizar esse direito. Em vez disso, ele enfatizou: "Nós gostamos da liberdade de ter três pilotos de teste tão brilhantes".

No novo sistema de "concessões", a KTM é alocada ao terceiro grupo de desempenho C para o início da temporada de 2024, com base nos pontos de construtor alcançados no ano anterior, no qual são permitidas até seis entradas wildcard por temporada.

Pol Espargaró, que teve de dar lugar ao promissor Pedro Acosta na Red Bull GASGAS Tech3 e passar a ser piloto de testes e de reserva, recebeu a promessa de participar em corridas na próxima época. De acordo com Pit Beirer, no entanto, ainda não está definido quantas vezes o catalão de 32 anos será chamado com um wildcard.

Os fãs de MotoGP também podem esperar mais quilómetros de corrida de Dani Pedrosa (38), depois do tricampeão mundial e 54 vezes vencedor de GPs (31 deles em MotoGP) ter causado sensação no ano passado com as suas sensacionais participações como wildcard (com um 6º e 7º lugares em Jerez e dois 4ºs lugares em Misano).

"Gostaríamos de tornar as coisas bastante flexíveis e utilizar os wildcards quando fizer sentido", explicou Beirer. "Falou-se que iríamos dar à Pol todos os seis wildcards, mas isso nunca foi realmente finalizado. Só tem de fazer sentido para o projeto. Claro que também demorou algum tempo para Pol aceitar a mudança e ver o seu novo papel. Mas as coisas já mudaram muito do seu lado. Quando o fardo de deixar de ser um piloto de MotoGP todos os fins-de-semana cai dos ombros e se pode dar um pequeno passo atrás, vê-se as coisas de forma diferente."

"De momento, nem sequer temos um plano para seis wildcards", continuou Pit Beirer. "Temos interesse em algumas pistas e sabemos que o Dani deve fazer uma passagem como wildcard por lá. O Pol vai mesmo fazer alguns wildcards, porque é ótimo para o processo de testes, porque se usam os pneus de corrida e se vê a moto em comparação com os outros pilotos."

Beirer ainda não decidiu se Pedrosa vai voltar a competir em Jerez e Misano. "Pode ser", sorriu, mas teve o cuidado de não confirmar oficialmente um Grande Prémio. "Vamos definitivamente dar ao Dani um wildcard numa pista que ele goste. Não o vamos forçar a ir para um sítio onde ele não queira ir. Será certamente uma das suas pistas favoritas - e muito provavelmente uma das nossas pistas de testes também, para que ele se possa preparar, preparar a moto e também dar-nos respostas relativamente a algumas peças."

As entradas dos wildcards serão divididas principalmente entre Pol e Dani, de acordo com a avaliação atual do Diretor Austríaco de Desportos Motorizados. "Mas não existe um plano fixo. Dependendo do que fizer sentido no momento certo, pode haver mudanças".

No entanto, uma participação na corrida de Jonas Folger, o terceiro dos pilotos de testes da KTM, não está categoricamente descartada. "Não dividimos estas seis corridas de wildcards de acordo com um plano mestre fixo, mas estamos a ver que ideias malucas temos novamente na moto, quando as pessoas podem realmente querer ver algo na corrida. Então, pode muito bem ser que Jonas seja também um dos pilotos wildcard. Mas, por favor, verifiquem, ainda não temos o plano geral. Existe o plano de corrida e os testes oficiais, tudo o resto depende sempre da rapidez com que os desenvolvimentos técnicos são efectuados - a rapidez com que os consigo levar para a pista, a rapidez com que consigo correr... Aqui desfrutamos da liberdade de ter três pilotos de testes tão brilhantes".

Beirer explicou o plano básico com Folger, de 30 anos, que foi o substituto permanente de Pol Espargaró na primeira metade da temporada do ano passado e marcou nove pontos no campeonato mundial graças à sua consistência: "Como somos o único fabricante que também desenvolve garfos e amortecedores, naturalmente temos sempre um programa de testes extremamente extenso. Ele está simplesmente totalmente envolvido em todas as actividades de teste. Claro que, no ano passado, ele entrou de cabeça e teve de participar em muitas corridas - muito mais do que o planeado. Foi muito difícil e ainda estamos gratos por ele ter lidado com isso de forma tão brilhante. O facto de ele ter estado tão envolvido no circuito de corridas e de ter conduzido tanto tornou-o inevitavelmente um piloto de testes muito melhor."

"Assim, com os três pilotos de testes que temos agora, temos uma posição de partida extremamente boa. Passamos a bola uns aos outros. Também se planeiam test drives, aluga-se uma pista com 10, 20, 30 pessoas e, depois, talvez alguém adoeça - ou durante os testes no estrangeiro, não se sabe quem vai ficar em forma e saudável. É ótimo ter sempre um piloto à disposição. Também haverá tantos testes e trabalho de base que os três serão necessários. Há um mandato claro para os três pilotos de testes", resumiu Beirer.