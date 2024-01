MotoGP Argentine annulé - seulement 21 Grands Prix ?

En 2023, la finale du championnat du monde de Superbike aurait dû avoir lieu à San Juan Villicum en Argentine. Mais malgré une bonne affluence de spectateurs les années précédentes, le promoteur local a rompu le contrat avec le détenteur des droits Dorna et a préféré payer une amende plutôt que d'organiser un autre événement. La raison principale est le taux d'inflation élevé dans le pays sud-américain, qui atteignait le chiffre effrayant de 211,4 % en décembre 2023. Le nouveau président argentin Javier Milei poursuit donc une politique d'austérité rigoureuse.

Il s'ensuit maintenant l'annulation du prestigieux MotoGP de Termas de Río Hondo, le plus grand événement de sport automobile d'Argentine, qui a toujours été critiqué et a connu quelques turbulences. L'Amérique du Sud disparaît ainsi de la carte du championnat du monde de motocyclisme, au grand dam des constructeurs, car le sous-continent est un énorme marché de vente et les courses qui s'y déroulaient étaient retransmises en soirée, aux heures de grande écoute, en raison du décalage horaire en Europe.

A cela s'ajoute le fait que toute la troupe doit désormais s'envoler vers les Etats-Unis uniquement pour les courses du Texas du 12 au 14 avril et que Dorna ne peut pas répartir les coûts du fret sur deux événements, ce qui rend l'événement isolé aux Etats-Unis très coûteux. De plus, les vols, les voitures de location et les hôtels pour l'Argentine sont réservés depuis des mois et ne peuvent être que partiellement annulés.

Depuis 2014, le circuit MotoGP a régulièrement organisé le GP d'Argentine à l'Autódromo Termas de Río Hondo, avec des interruptions lors des années Corona 2020 et 2021. Jusqu'alors, les fans locaux ont dû patienter longtemps : La dernière fois que l'Argentine a accueilli un GP moto, c'était en 1999, à l'époque où la course avait lieu à l'Autodromo Oscar Alfredo Gálvez de Buenos Aires.

Des tentatives d'organiser un Grand Prix en Amérique du Sud ont été faites à plusieurs reprises, mais les projets pour le Brésil et le Chili ont échoué. Et maintenant l'Argentine.

En 2024, 22 Grands Prix moto devaient avoir lieu pour la première fois. Avec le circuit du Balaton en Hongrie, situé à environ 95 kilomètres au sud-ouest de la capitale Budapest, la Dorna a mentionné l'année dernière, lors de la publication du calendrier 2024, un site de réserve qui prend théoriquement le relais de l'Argentine. Cependant, on entend dire en Hongrie que le circuit ne sera peut-être pas conforme aux normes MotoGP à temps. La première SBK à Balaton n'a donc été programmée que pour fin août.

Si Balaton ne peut pas remplacer l'Argentine, le calendrier se réduira à 21 événements, ce qui reste un défi.

Calendrier MotoGP 2024 :

10 mars : Losail* Circuit/Katar

24 mars : Portimão***/Portugal

14 avril : Circuit of The Americas/USA

28 avril : Jerez/Espagne

12 mai : Le Mans/France

26 mai : Catalunya/Espagne

02 juin : Mugello/Italie

16 juin : Sokol Circuit**/Kazakhstan

30 juin : Assen/Pays-Bas

07 juillet : Sachsenring/Allemagne

04 août : Silverstone/GB

18 août : Red Bull Ring/Autriche

01 septembre : MotorLand Aragón/Espagne

08 septembre : Misano/Italie

22 septembre : Buddh International Circuit***/Inde

29 septembre : Mandalika/Indonésie

06 octobre : Motegi/Japon

20 octobre : Phillip Island/Australie

27 octobre : Buriram/Thaïlande

03 novembre : Sepang/Malaisie

17 novembre : Valence/Espagne



* = course de nuit sous les projecteurs

** = piste non encore homologuée, contrat non fixé

*** = dépend du nouveau contrat