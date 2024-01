MotoGP Argentina cancellata - solo 21 Gran Premi?

Nel 2023, la finale del Campionato Mondiale Superbike si sarebbe dovuta tenere a San Juan Villicum, in Argentina. Tuttavia, nonostante la buona affluenza di pubblico degli anni precedenti, il promotore locale ha violato il contratto con il detentore dei diritti Dorna e ha preferito pagare una multa invece di organizzare un altro evento. Il motivo principale è l'elevato tasso di inflazione nel Paese sudamericano, che nel dicembre 2023 ha raggiunto l'allarmante percentuale del 211,4%. Il nuovo presidente argentino Javier Milei sta quindi perseguendo una rigorosa politica di austerità.

A questo si aggiunge ora la cancellazione del prestigioso evento MotoGP di Termas de Río Hondo, il più grande evento motoristico in Argentina, che è stato ripetutamente criticato e ha vissuto alcune turbolenze. Con grande disappunto delle case costruttrici, il Sudamerica scompare così dalla mappa del Motomondiale, dato che il subcontinente è un enorme mercato di vendita e le sue gare venivano trasmesse in prima serata a causa del fuso orario europeo.

Inoltre, l'intera squadra deve volare in America solo per le gare in Texas dal 12 al 14 aprile e Dorna non può dividere i costi di trasporto tra due eventi, il che rende molto costoso l'evento a sé stante negli USA. Inoltre, i voli, le auto a noleggio e gli hotel per l'Argentina sono stati prenotati per mesi e possono essere cancellati solo parzialmente.

Dal 2014, il circo della MotoGP ha tenuto regolarmente il GP d'Argentina all'"Autódromo Termas de Río Hondo", con interruzioni negli anni del coronavirus 2020 e 2021. Fino a quel momento, i tifosi hanno dovuto aspettare a lungo: L'ultima volta che l'Argentina ha ospitato un GP di motociclismo è stato nel 1999, quando la gara si svolgeva ancora all'"Autodromo Oscar Alfredo Gálvez di Buenos Aires".

Sono stati fatti ripetuti tentativi di organizzare un Gran Premio in Sud America, ma i progetti per il Brasile e il Cile sono falliti. E ora anche l'Argentina.

Nel 2024 si sarebbero dovuti tenere per la prima volta 22 Gran Premi di motociclismo. Quando l'anno scorso è stato pubblicato il calendario 2024, la Dorna ha indicato come sede di riserva il Circuito di Balaton in Ungheria, a circa 95 chilometri a sud-ovest della capitale Budapest, che ora teoricamente prende il posto dell'Argentina. Tuttavia, dall'Ungheria si dice che la pista potrebbe non essere in grado di soddisfare gli standard della MotoGP in tempo. La prima della SBK a Balaton è stata quindi programmata solo per la fine di agosto.

Se Balaton non dovesse essere in grado di sostituire l'Argentina, il calendario si ridurrà a un comunque impegnativo numero di 21 eventi.

Calendario MotoGP 2024:

10 marzo: Circuito di Losail*/Qatar

24 marzo: Portimão***/Portogallo

14 aprile: Circuito delle Americhe/USA

28 aprile: Jerez/Spagna

12 maggio: Le Mans/Francia

26 maggio: Catalunya/Spagna



16 giugno: Circuito di Sokol**/Kazakistan





04 agosto: Silverstone/GB

18 agosto: Red Bull Ring/Austria

01 settembre: MotorLand Aragón/Spagna



22 settembre: Buddh International Circuit***/India

29 settembre: Mandalika/Indonesia



20 ottobre: Phillip Island/Australia

27 ottobre: Buriram/Thailandia

03 novembre: Sepang/Malesia

17 novembre: Valencia/Spagna



* = gara notturna sotto i riflettori

** = pista non ancora omologata, contratto non finalizzato

*** = dipende dal nuovo contratto