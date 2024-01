MotoGP Argentina cancelado - apenas 21 Grandes Prémios?

O cancelamento do GP da Argentina em Termas de Río Hondo, previsto para 5 a 7 de abril, tornou-se evidente e em breve será oficial. Um evento de MotoGP no importante mercado sul-americano está, portanto, fora de questão.

Em 2023, a final do Campeonato do Mundo de Superbike deveria ter sido realizada em San Juan Villicum, na Argentina. No entanto, apesar da boa afluência de espectadores nos anos anteriores, o promotor local quebrou o contrato com a detentora dos direitos Dorna e preferiu pagar uma multa em vez de organizar outro evento. A principal razão para tal é a elevada taxa de inflação no país sul-americano, que atingiu uns alarmantes 211,4 por cento em dezembro de 2023. O novo presidente da Argentina, Javier Milei, está a aplicar uma política de austeridade rigorosa.

A isto segue-se o cancelamento do prestigiado evento de MotoGP em Termas de Río Hondo, o maior evento de desportos motorizados na Argentina, que tem sido repetidamente criticado e sofreu alguma turbulência. Para desagrado dos construtores, a América do Sul desaparece assim do mapa do Campeonato do Mundo de Motociclismo, uma vez que o subcontinente é um grande mercado de vendas e as corridas eram transmitidas em horário nobre, à noite, devido à diferença horária na Europa.

Além disso, todo o pelotão tem agora de voar para a América apenas para as corridas no Texas, de 12 a 14 de abril, e a Dorna não pode dividir os custos de transporte entre dois eventos, o que torna o evento autónomo nos EUA muito dispendioso. Além disso, os voos, carros de aluguer e hotéis para a Argentina estão reservados há meses e só podem ser parcialmente cancelados.

Desde 2014, o circo do MotoGP tem realizado regularmente o GP da Argentina no "Autódromo Termas de Río Hondo", com interrupções nos anos do coronavírus 2020 e 2021. Até lá, os fãs tiveram de esperar muito tempo: A Argentina tinha acolhido pela última vez um GP de motociclismo em 1999, quando a corrida ainda se realizava no "Autódromo Oscar Alfredo Gálvez em Buenos Aires".

Foram feitas várias tentativas para organizar um Grande Prémio na América do Sul, mas os planos para o Brasil e o Chile falharam. E agora também na Argentina.

Em 2024, 22 Grandes Prémios de motociclismo serão realizados pela primeira vez. Quando o calendário de 2024 foi publicado no ano passado, a Dorna nomeou o Circuito de Balaton, na Hungria, a cerca de 95 quilómetros a sudoeste da capital Budapeste, como local de reserva, que teoricamente ocupa agora o lugar da Argentina. No entanto, há rumores vindos da Hungria de que a pista poderá não satisfazer as normas do MotoGP a tempo. A estreia da SBK em Balaton foi, por isso, agendada apenas para o final de agosto.

Se Balaton não puder substituir a Argentina, o calendário reduzir-se-á para 21 provas, que continuam a ser um desafio.

Calendário do MotoGP 2024:

10 de março: Circuito de Losail*/Qatar

24 de março: Portimão***/Portugal

14 de abril: Circuito das Américas/EUA

28 de abril: Jerez/Espanha

12 de maio: Le Mans/França

26 de maio: Catalunha/Espanha

02 de junho: Mugello/Itália

16 de junho: Circuito de Sokol**/Kazaquistão

30 junho: Assen/Países Baixos

07 julho: Sachsenring/Alemanha

04 agosto: Silverstone/GB

18 de agosto: Red Bull Ring/Áustria

01 setembro: MotorLand Aragón/Espanha

08 setembro: Misano/Itália

22 de setembro: Circuito Internacional de Buddh***/Índia

29 de setembro: Mandalika/Indonésia

06 outubro: Motegi/Japão

20 de outubro: Phillip Island/Austrália

27 outubro: Buriram/Tailândia

03 novembro: Sepang/Malásia

17 de novembro: Valência/Espanha



* = corrida nocturna com iluminação

** = pista ainda não homologada, contrato não finalizado

*** = dependente de novo contrato