Augusto Fernández : "Heureusement que nous avons Acosta !"

Dans le cadre de la présentation du teamRed Bull Tech3 GASGAS d' Hervé Poncharal,Augusto Fernández (26 ans) a également été interrogé sur son nouveau coéquipier Pedro Acosta (19 ans). PourFernández, il estclair que "tôt ou tard, nous allons nous battre l'un contre l'autre. Il était déjà en tête en MotoGP le premier jour des tests et il sera certainement aussi rapide en MotoGP. Il a maintenant trois jours de shakedown avec d'autres pilotes sur le circuit, cela va l'aider".

L'avis deFernándezsur Acosta : "Il sera certainement à un bon niveau sur le Losail International Circuit de Doha, il connaît aussi très bien la piste sur laquelle nous disputerons la première course. C'est une bonne chose que nous l'ayons. Quand il était bon en Moto2, nous avons aussi poussé le niveau global de l'équipe et du championnat vers le haut".

Quelle est la feuille de route ? "En Malaisie, je piloterai la moto avec le cadre en carbone, à savoir la version avec laquelle les garsont terminé la saison 2023", dit Fernández en regardant vers l'avenir.

La comparaison avec la Moto2 ? "Le Moto2 est très naturel. On est assez seul avec la moto et l'accélérateur. Quand on a tout réuni sur la MotoGP, c'est aussi très cool. Mais en MotoGP, il est très difficile d'être dans la fenêtre de performance. Il y a beaucoup de composants et de personnes impliquées. La moto Moto2 était plus souvent bonne, je dois dire honnêtement".

Concernant sa situation dans le championnat MotoGP avec les contrats d'un an, l'Espagnol déclare : "Je ne suis même pas habitué à avoir un contrat de deux ans. J'aime cette pression et cette certaine forme de nervosité. Chez moi, cela améliore même les performances. Ce qui est clair, c'est que je veux gagner.Je veux aussi gagner en MotoGP, c'est mon objectif. Bien sûr, je dois ensuite le montrer sur la piste - c'est pour cela que je suis ici".