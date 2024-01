Augusto Fernández: "È un bene che abbiamo Acosta!".

Durante la presentazione del teamRed Bull Tech3 GASGAS di Hervé Poncharal, adAugusto Fernández (26 ) è stato chiesto anche del suo nuovo compagno di squadra Pedro Acosta (19). PerFernández , una cosaè chiara: "Prima o poi ci scontreremo. Lui è stato davanti a tutti nel primo giorno di test in MotoGP e sarà sicuramente veloce anche in MotoGP. Ora ha tre giorni di shakedown con altri piloti in pista, il che lo aiuterà".

La valutazione di Fernándezsu Acosta: "Sicuramente sarà ad un buon livello al Losail International Circuit di Doha, inoltre conosce molto bene la pista, dove correremo la prima gara. È un bene averlo con noi. Quando era bravo in Moto2, abbiamo alzato il livello della squadra e del campionato".

Qual è la tabella di marcia? "In Malesia guiderò la moto con il telaio in carbonio, la versione con cui i ragazzi hannoconcluso la stagione 2023", dice Fernández, guardando al futuro .

Il confronto con la Moto2? "La Moto2 è molto naturale. Sei praticamente solo con la moto e l'acceleratore. Se hai tutto insieme sulla MotoGP, è anche molto bello. Ma è molto difficile essere nella finestra di prestazioni della MotoGP. Ci sono molti componenti e molte persone coinvolte. La Moto2 era spesso buona, devo essere onesto".

Sulla sua situazione nel Campionato del Mondo MotoGP con i contratti di un anno, lo spagnolo dice: "Non sono nemmeno abituato ad avere un contratto di due anni. Mi piace questa pressione e questo certo tipo di nervosismo. Rende le mie prestazioni ancora migliori. Una cosaè chiara: voglio vincere.Voglio vincereanche in MotoGP, questo è il mio obiettivo. Naturalmente, devo dimostrarlo in pista : sono qui per questo".