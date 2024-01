Augusto Fernández: "Ainda bem que temos o Acosta!

O Campeão do Mundo de Moto2 de 2022 falou na apresentação da equipa Red Bull Tech3 GASGAS sobre a situação do seu contrato e do seu novo companheiro de equipa Pedro Acosta.

Durante a apresentação da equipaRed Bull Tech3 GASGAS de Hervé Poncharal,Augusto Fernández (26 ) foi também questionado sobre o seu novo companheiro de equipa ,Pedro Acosta (19). ParaFernández , uma coisaé certa: "Mais cedo ou mais tarde, vamos lutar um contra o outro. Ele esteve mesmo na frente no primeiro dia de testes no MotoGP e vai certamente ser rápido também no MotoGP. Agora tem três dias de testes com outros pilotos na pista, o que o vai ajudar."

Aavaliação de Fernándezsobre Acosta: "Ele vai certamente estar a um bom nível no Circuito Internacional de Losail em Doha, ele também conhece muito bem a pista, onde vamos correr a primeira corrida. É bom que o tenhamos connosco. Quando ele esteve bem na Moto2, também subimos o nível da equipa e do campeonato."

Qual é o roteiro? "Na Malásia, vou correr com a moto com quadro de carbono - a versão com que os rapazesterminaram a temporada de 2023", diz Fernández, olhando para o futuro .

A comparação com a Moto2? "A Moto2 é muito natural. Estamos praticamente sozinhos com a mota e o acelerador. Se tivermos tudo junto na moto de MotoGP, também é muito fixe. Mas é muito difícil estar na janela de desempenho no MotoGP. Há muitos componentes e muitas pessoas envolvidas. A moto de Moto2 era muitas vezes boa, tenho de ser honesto."

Sobre a sua situação no Campeonato do Mundo de MotoGP com os contratos de um ano, o espanhol diz: "Nem sequer estou habituado a ter um contrato de dois anos. Gosto desta pressão e de um certo tipo de nervosismo. Faz com que o meu desempenho seja ainda melhor. Uma coisaé certa: quero ganhar.Também quero ganhar no MotoGP, é esse o meu objetivo . Claro que tenho de omostrar na pista - é para isso que estou aqui."